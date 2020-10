Una ONG de Tandil lucha contra la aplicación de agroquímicos cerca de las escuelas rurales

13 octubre, 2020

Más de 25.000 firmas se lograron reunir en 45 días, con el impulso de una ONG de Tandil surgida en torno a una junta vecinal, que incluso llevó el tema a la justicia y espera una segunda medida cautelar, para proteger a las zonas urbanizadas de esa ciudad y sobre todo las escuelas periféricas de la aplicación de agroquímicos y fumigaciones.

Silvia Gómez, referente de la organización, advirtió que es muy importante concientizar acerca de la problemática, por la que ya acudieron incluso a la Defensoría del Pueblo de la Provincia. “Nosotros queremos la exclusión total de agroquímicos a 2000 metros de las escuelas y las viviendas. En esta época padecemos dolores de cabeza relacionados con 2,4d, un agroquímico extremadamente volátil, y otra de las cuestiones es que fabrican productos sin olor para que la gente no se dé cuenta, pero la sintomatología se advierte igual, el dolor, la picazón de garganta, y por supuesto patologías más graves”, advirtió.

También sostuvo que si bien apoyan un proyecto de ordenanza que contempla todas estas cuestiones, desde el Concejo Deliberante de Tandil les aseguraron que se votará un proyecto por consenso que, sospechan, no será el esperado. “Pero al menos deseamos que se apruebe una ordenanza que contemple la situación de las escuelas con una distancia mínima, que no nos fumiguen en la cabeza, porque hoy ni siquiera se cumple la distancia contemplada por la ordenanza actual que es de 150 metros”, finalizó.

