“Una piedra más en el camino para LU 24 Radio Tres Arroyos”: la conmovedora carta de Daniel Massigoge

5 junio, 2022 Leido: 8423

…“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”… de Rubén Blades, aquel Pedro Navaja. Se acuerdan? Bien dice la letra de una canción, y vaya si las hay, al encontrarme con noticias a las que uno no quisiera nunca leer, el título dice: “Resistiremos administrativamente y ante la Justicia que nos arrebaten LU 24”. Me pregunto si es necesario en estos tiempos, en donde hace tan solo dos años comenzábamos a atravesar una pandemia, donde la mayoría de nosotros, no sabíamos si continuaríamos teniendo nuestra fuente de ingreso, como es el trabajo, hoy parece ser que todo el esfuerzo que hicieron empresarios y empleados, desde el más bajo rango hasta el más alto cargo, arriesgando sus vidas y la de sus familiares, fue en vano. Hoy resulta ser que un trámite burocrático, como es la renovación de una licencia de radio, vale más que la fuente de trabajo de tantos ex compañeros de trabajo y las consecuencias para sus familias.

Durante 35 años transité los pasillos, los estudios, cada lugar, cada rincón de LU 24, tenía 18 años cuando entré por primera vez, aquel 1 de marzo de 1982, me fui aquel 21 de enero del 2016, lo cual me da todo derecho a defender y dar mi apoyo absoluto al lugar que fue mi segunda casa, mis compañeros, eran mis hermanos, mis amigos, a los que vi casarse, formar una familia, tener hijos y ver cómo crecían.

Era fácil? no, para nada, se nos ponía difícil, claro que sí, podíamos coincidir o no con quienes manejaban la emisora, pero de algo estábamos seguro , todos tirábamos para el mismo lado, con orgullo nos poníamos la camiseta de LU 24, con orgullo, defendíamos su logo, su nombre, LU 24 Radio Tres Arroyos, es marca registrada de la ciudad de Tres Arroyos, es nuestra, es tuya, es de todos, los que pasamos y pasan horas adentro, lo hacemos por vos.

En muchos casos los tresarroyenses, los argentinos tendemos a olvidar, pero para refrescarte la memoria ¿Te acordás cuando estallaba la Guerra de Malvinas?, allí te estábamos informando de todo lo que pasaba y luego cuando pudimos, viajamos llevando familiares a ver a sus hijos héroes y hasta le cantamos el Himno Nacional, en las islas a los ingleses, vaya si pusimos huevos….

¿Te acordás, aquellas inundaciones del año 1980, 1986, 1998, cuando la ciudad quedaba bajo el agua, allí recurriste a LU 24, porque habías perdido todo, necesitabas colchones, frazadas , alimentos, medicamentos, necesitabas un nuevo hogar, y la radio te lo consiguió.

¿Te acordás de aquel medicamento para tú bebe o familiar, imposible de conseguir o pagar, cuando necesitaste sangre para vos o familiar? LU 24 te lo consiguió.

¿Te acordás de aquel 31 de diciembre de 1989, el caso Nair Mostafá, vaya que queríamos a la radio? Te acordás de las noches que nos quedábamos transmitiendo las 24 horas para acompañarte, y por entonces, no había automático o computadora, estábamos nosotros, todos los que hacíamos y hacen hoy LU 24., dejando nuestras familias, porque la radio “es un servicio”, y si te pones a pensar, el más económico, no te cobra por lo que te ofrece.

Querés más te acordás?? Te invito a que hables conmigo cuando quieras y tendré miles para recordarte. Lo importante es que nos quieren sacar nuestra radio A.M. y su frecuencia de F.M., por una licencia no renovada , hoy llevo 40 años en otra actividad, como es la educación, y mi pregunta es : ¿Dejarías sin brindarle la posibilidad de estudiar a un chico, porque no renovó su matrícula?.

Amigos, no permitamos otro error como el de la Previsión, como el Banco Comercial, como el A.B.C., recordemos lo que pasaron todos aquellos que quedaron sin trabajo, pero hoy hablamos de una empresa que a pesar de las dificultades económicas , sigue poniéndole el pecho a las balas, claro que tiene empleados de acero, que la luchan y ponen todo, pero también hay una dirigencia, la cual podes o no coincidir, eso ya es otro problema, pero no dejes de acercarte y dialogar, a veces la lengua suele ser más rápida que el cerebro, y acá aclaro, yo primero, para que no queden dudas.

Amigos, yo fui operador, no redactor, por lo que pido disculpas por los errores cometidos, lo que escribo, lo hago desde el corazón, y en total apoyo a todos mis ex compañeros y amigos que gracias a Dios hoy conservo en dicha emisora, la que siempre me abrió sus puertas y estuvo a mi disposición para lo que necesitara.

No tengo idea quién puede ser el licenciatario, pero si lo invito que se acerque a Tres Arroyos, y hable con la gente de mi ciudad, de tú ciudad, de nuestra ciudad, para interiorizarse de lo que es una empresa de servicio.

Amigos, a la radio entré con una lapicera y un cuadernito, allí por principios del 82, y me fui a principios del 2016, tuve la suerte de casarme, formar una familia y criar dos hijas, es verdad, tenía otro trabajo, que aún conservo, pero metía 12 horas diarias, hasta que el cuerpo dijo basta, me fui con los bolsillos llenos, llenos de amor, respeto, tristeza y alegría al mismo tiempo, siempre pensando en volver, pero ya a compartir un maté, una charla o recordar anécdotas.

Con nada entré, pero mi fui con lo que más valor tiene, el cariño de mis ex compañeros de trabajo, a los que hoy con estas palabras quiero brindarles, así como a los directivos de la emisora, toda la fe, esperanza y apoyo como el de toda la ciudad de Tres Arroyos, que seguro lo tendrán.

Hugo Daniel Massigoge- D.N.I. N° 16.474.163

