Una senadora del PRO vuelve a la carga contra el lenguaje inclusivo en la Provincia

30 agosto, 2024

Una vez más, el uso del lenguaje inclusivo volvió a quedar envuelto en una polémica luego de que la senadora bonaerense del PRO, Aldana Ahumada, presente un proyecto de ley para restringir su aplicación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

“Inclusión no es distorsionar el idioma. Basta de hablar con la ‘x’, el ‘@’ y la ‘e’. No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos”, comentó la legisladora bonaerense respecto a la iniciativa que presentó esta mañana en mesa de entradas de la Legislatura bonaerense, con una agenda similar a la que llevó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al Congreso de la Nación y despertó fuertes críticas.

El mismo lleva la firma de sus compañeros de bloque en el Senado provincial. En su artículo primero, y con una redacción cuestionable, señala: “Establézcase que en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada, se utilizará el idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia Española (RAE)”.

Además, pide que se restringa el uso del lenguaje inclusivo, tanto de manera escrita como de manera oral, en todas las actividades educativas. Y define al lenguaje inclusivo como “cualquier modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género”.

Por último, pide establecer “mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el cumplimiento de la presente ley”. Es decir, que podría haber sanciones para docentes y directivos que utilicen el lenguaje inclusivo en las escuelas.

¿Qué pasa con las palabras del lunfardo que no acepta la RAE?

El proyecto de la senadora deja un gris legal. Al establecer el uso del idioma español conforme a las normas de la RAE, no sólo quedan afuera los morfemas de género, sino también otras palabras de uso cotidiano como “zarpado”, “chabón”, o “bondi”. En cambio, términos vinculados a la ideología de género como “machirulo” sí podrían utilizarse.

En un país como Argentina, donde el lunfardo criollo es una usina permanente de nuevos vocablos y acepciones, Ahumada pide que no se promueva la deformación del español. “En PBA el 32,7% de los alumnos no entiende un texto básico de lengua. Es de sentido común comprender que los estudiantes tienen que aprenden su idioma antes de emprender experimentos lingüísticos”, sostuvo.

Su cruzada, sin embargo, no es contra las palabras de lunfardo sino específicamente contra la ideología de género. “Es ingenuo pensar que por deformar el lenguaje fomenta la inclusión. Es sólo una bajada de línea sin sentido. La prioridad tiene que ser mejorar la calidad educativa, no la difusión de la agenda política del gobierno de turno. Fuera las ideologías de las escuelas!”, publicó. Así, sin utilizar correctamente el signo de exclamación.

