Una sugerencia de un vecino para colaborar con los recolectores de basura

25 marzo, 2020 Leido: 1289

En el transcurso de las últimas horas, llegó a la redacción de LU 24 una carta de un vecino, con la intención de que la comunidad colabore con los recolectores de basura.



El hombre cuenta que “sacando la basura un recolector se me acerca y me dice ‘vecino le pido un favor cuando saque su basura le puede rociar con un poquito de lavandina diluida así nos cuida a nosotros también, nadie piensa en nosotros, también tenemos familia y sin nosotros aumentaría la crisis’. Le encontré toda la razón, hagámoslo no nos cuesta nada, valoremos a estos trabajadores y a sus familiares gracias y hagámoslo viral por ellos”.

