“Una temporada atípica y sin inconvenientes” tuvo el cuerpo de Guardavidas

21 marzo, 2022 Leido: 0

El cuerpo de Guardavidas de las playas de Tres Arroyos atravesó una temporada sin inconvenientes, con el equipamiento adecuado y adquirido durante el año por la Secretaría de Seguridad y, según dijo el jefe en Claromecó, Javier Falcone, fue “atípica por la afluencia turística y por la necesidad de trabajar con la gente, que fue mucha pero por suerte con todo muy tranquilo”.

“Lo que pasó con la pandemia, aunque de antemano se sabía que había movimiento y muchas reservas, hizo que no supiéramos con qué nos íbamos a encontrar. De hecho la situación vacacional de la gente está cambiando, se ha extendido desde noviembre y ya no se centraliza tanto en enero, donde es el boom y estamos prácticamente saturados porque el lugar donde estamos tiene sus limitaciones. Pero con buen tino de la Secretaría de Seguridad se empezó a trabajar desde el mismo noviembre y con cambios que se van haciendo año a año para mejorar el servicio”, consideró.

Respecto del trabajo con la gente, destacó que “nosotros señalizamos la zona de baño, dialogamos con los turistas lo más que se pueda para que comprendan cómo es nuestra tarea, que es distinta a otros lugares porque hacemos mucho hincapié en la prevención. Y de esta manera todos la pasamos bien”.

Finalmente, se refirió a las solicitudes de extensión del servicio en las playas. “Ojalá que se pueda hacer, lo estamos trabajando y charlando con la Municipalidad, porque además de empezar antes la temporada, porque en noviembre ya está lindo y la gente quiere ir a la playa, tenemos otro tipo de turismo, el que viene cuando no hay tanta gente, que se acerca en marzo y abril, donde todo es más tranquilo y el sol menos intenso”, aseguró.

Volver