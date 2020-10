Una tresarroyense construyó ella misma su propia casa de barro

Rocío Garay, vive en nuestra ciudad junto a sus dos hijos y construyó su propia casa de barro. Destacó que levantó ella misma su vivienda y que solo demoró dos años en realizarla.

“Es un orgullo. La casa se empezó a gestar en el 2017 y fue una idea mía y de en ese momento mi pareja. Empezó con la planificación, dibujos, bocetos y así se fue creando la idea de que iba a hacer y con que iba a estar hecha”, dijo.

Mencionó que las estructuras de las paredes son de madera “y se fue rellenando con botellas de vidrio y ecoladrillos. Después se fue rellenando con barro que se hace con paja pasto, la tierra, arena y agua. En la construcción participé yo, incluso el revoque fino lo hago yo, y a veces me ayuda algún amigo. Tengo luz, agua corriente, y nos calefaccionamos con una cocina leña. Todavía me falta mucho, pero para meterme adentro me llevó unos dos años y hace uno que estamos instalados”, sostuvo.

Rocío señaló además que la propiedad cuenta con un solo ambiente y que está dividido “en la pieza de los nenes, el baño y la cocina. Me falta sumar una habitación. Lo que antes destinaba a un alquiler lo destino ahora a los materiales. Hay que tener mucha continuidad para tener más resultados”.

Agradeció el apoyo de toda su familia en esta iniciativa: “mi familia lo aceptó. Siempre tuve el apoyo de ellos. Yo tengo que trabajar y ellos se quedan con los niños. Mi papá me alambró todo el terreno. Mi familia se portó muy bien conmigo y su apoyo es importante; es muy importante apoyar a sus hijos como quieran vivir, con su forma de ser y sus ideas”.

