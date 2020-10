Una tresarroyense empezó contando cuentos para sus nietos por Whatsapp y ya tiene cientos de seguidores

30 octubre, 2020

La tresarroyense Adela Cerdán cuenta, cada noche, un cuento infantil a través de Whatsapp.

Comenzó a hacerlo para sus nietos, algunos de los cuales viven lejos de esta ciudad, y a la propuesta se fueron sumando muchos otros chicos hasta de Italia y Nueva Zelanda. “Como estamos en edad de riesgo, los nietos que están más cerca no pueden venir a dormir a casa, y mantener la costumbre de escuchar una historia antes de dormir. Entonces se me ocurrió que para estar cerca de ellos y de los nietos que están más lejos, comencé a leer todas las noches un cuentito. Se corrió la voz, una vecina armó con mi autorización el grupo de Whatsapp, y así fue creciendo. Ya leí unos 880 cuentos”, contó a LU 24.

Cuando el cuento no “entra” en un audio de Whatsapp porque es un poco más largo, Adela lo continúa al día siguiente y eso genera una gran expectativa en los chicos. Para lograr el cometido de contar cada día con una historia, la vecina valora el apoyo familiar y el de los vecinos que le acercan libros. “Porque no me gusta leer de las pantallas, disfruto de tocar el papel. Así que cuando se terminó el caudal de material que tenía de mis hijos y nietos, la gente me empezó a acercar otros libros, lo que agradezco mucho. Esto es algo sencillo, y lo hago porque leo mucho desde muy chica”, aseguró Adela.

Los cuentos, además, incluyen “efectos” domésticos, porque ella los lee en su casa, con el perro, o el teléfono que suena. “Ojalá que se termine pronto esta pandemia, sólo por esa razón me haría feliz dejar de leer”, concluyó.

El link para unirse al grupo y recibir los cuentos es el siguiente: https://chat.whatsapp.com/Lk9CnMD4BYECZneeRlIVRk

