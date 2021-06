Una tresarroyense en España: “estamos concientizados que la salida es la vacunación”

Laura Boonstra es una tresarroyense que vive en España hace aproximadamente 18 años, y comentó en LU24 cómo está viviendo aquel país la pandemia, luego de haber atravesado recientemente la cuarta ola de contagios de COVID 19. Hizo hincapié principalmente en la vacunación y en el sentido común de la población para poder llegar al descenso de casos esperado.

“Al principio fue un poco shockeante, porque veíamos todo muy lejano, que no iba a llegar a nosotros, pero el 14 de marzo de 2020 el gobierno de aquí de España decreto el estado de alarma, lo cual para nosotros significó que limiten la libre circulación, restricciones que coartaron nuestra libertad, el Ministerio de Sanidad poniendo las cosas en marcha, fue muy dura la primer ola” sostuvo Laura, refiriéndose a los comienzos de esta pandemia que mantiene en estado de alarma al mundo desde hace más de un año.

Continuando con un relato muy detallado de cómo se vive el COVID 19 en España, la tresarroyense aseguró que “la primera ola fue la peor para nosotros, el estado de alarma duró 98 días, porque se renovó 6 veces porque no lográbamos bajar la incidencia, lo que se hizo desde el gobierno fue utilizar un índice para poder poner restricciones que se llamaba incidencia acumulada, se contaban los casos cada 6 mil habitantes, dependiendo de cada zona se iban haciendo las restricciones” y agregó que “fue un poco confuso, porque no sabíamos bien a donde podíamos ir, a donde no, que podíamos hacer y que no, y nos limitaba la parte económica también”.

Una situación bastante similar a la ocurrida en la Argentina, medidas que apuntaban a lo mismo: disminuir la circulación de personas y de esta manera, disminuir la circulación del virus. “Lo que sucedió es que solamente podían trabajar los esenciales, alimentación, farmacia, sanitarias y poco más” comentó y en cuanto a la cantidad de contagios que llevaban a las personas a la muerte, indicó que hubo picos en los que llegaron a tener mil muertes diarias.

Con el pasar de los meses, la preocupación fue mutando, así como mutó el virus, ya que el ingreso de nuevas variantes provenientes de diferentes países generó un nuevo estado de alarma en las autoridades y en la población. “Fue otra preocupación, luego de empezar la vacunación en todo el país empezaron a surgir las distintas variantes, y con ello las dudas sobre si las vacunas son eficientes o no” aseguró Laura Boonstra. En ese sentido, expresó que “en cuanto a la vacunación al nivel nacional, el 42% de la población en España esta vacunada, aunque sea con una dosis, el 20% tiene la pauta completa, y de los 50 años para arriba estamos vacunados con las dosis completas” y gracias a ello “ha descendido muy drásticamente la incidencia de los casos, eso da tranquilidad y demuestra que las vacunas son efectivas”.

En cuanto al alivio que genera en la población la vacuna, sostuvo que “en el sector sanitario nadie pensaba que no se iba a vacunar, porque si bien no te aseguran que no te puedas contagiar, sí se asegura que los síntomas puedan ser mucho más leves, la población entera estamos concientizados que la salida es la vacunación”.

Finalizó comentando que actualmente hay establecido un toque de queda por parte del gobierno “todo lo que pueda llevar a que la gente no se acumule, todo con aforo incluso también dentro de las casas y de la familia” y además detalló que recientemente comenzaron las clases de forma presencial, con el sistema de burbujas, pero durante todo este tiempo la educación fue de forma virtual.

