Una tresarroyense en Londres luego de la nueva cepa del coronavirus

23 diciembre, 2020 Leido: 704

La doctora Alicia Barcala, tresarroyense y profesional de la medicina, viajó hace diez días a Londres, para pasar las Fiestas de Navidad y Año Nuevo con su hija, Guadalupe Díaz Barcala, que vive y trabaja en la capital del Reino Unido.

A poco de arribar, por decisión del gobierno inglés se dispuso una nueva etapa de aislamiento ante el conocimiento del desarrollo de una nueva cepa del coronavirus, detectada justamente en Londres, por lo que sólo se permite salir a buscar los negocios de alimentos o comidas, o realizar compras por redes sociales y retirar luego lo comprado en los comercios.

Una cepa “altamente contagiosa pero menos letal”

“La gente está en su casa, mi hija sale porque tiene que ir a trabajar, el negocio està cerrado pero tiene que ir igual, es una boutique”, dijo Alicia, y agregó que “las novedades son las que se ven por televisión, que dicen que esta cepa es màs transmisible que la anterior, y altamente contagiosa pero menos letal, al menos eso es lo que se dice hasta ahora”.

“Los ingleses no respetan la distancia social, pero usan barbijo en la calle”

Respecto al comportamiento de la sociedad londinense, Barcala sostuvo que “los ingleses son muy flemáticos, muy equilibrados, bastante obedientes, veo que en los supermercados que están abiertos como en las casas de comida, la gente usa el barbijo estrictamente como se debe pero no respeta la distancia social, veo que los dos metros no existen, en la calle no es obligatorio, pero el inglés es muy flemático, no está demasiado preocupado, se preocupa por otras cosas, de la Navidad, la economía acá no es problema y es como que el Covid los tiene un poco cansados”.

Respecto de viajes anteriores, la médica dijo que “la diferencia se da en que la gente antes tenía libertad, salía a todos lados; era igual que nosotros, salíamos a todos lados, hacíamos una vida normal; ahora la vida no es la de antes, es parecido a lo que pasa en Argentina, no tenés libertad de moverte, si bien acà los transportes públicos van vacíos pero funcionan todos, porque la gente tiene que salir a trabajar; acá Internet funciona siempre, se puede comprar y devolver lo que uno compra, comprar diez cosas y devolver siete si no te gustaron, te depositan el dinero en tu tarjeta, facilita las cosas, relativamente pero falta el contacto físico del día a día; ellos son muy amables y muy correctos, pero no son cálidos como nosotros”.

“Los argentinos no existimos para los ingleses”

“Los argentinos no existimos para los ingleses; yo le pregunto a mi hija y la Argentina solo existe con el velatorio de Maradona, que habían visto por televisión o las redes, preguntaban que había pasado por la gran concentración de gente, no solo Argentina, Latinoamérica, en general no existe, salvo algunos productos que se ven en los supermercados”, describió.

Guadalupe: “Extraño la cultura de Tres Arroyos, pasar a tomar mate con mis amigas”

Guadalupe Díaz Barcala, en tanto, sostuvo que “me fui primero en un intercambio a Nueva York y ahora vivi acà hace cinco años, aunque he vuelto a Tres Arroyos; la primera vez fue hace tres, y lo vi muy crecido, extraño esa cultura, ver a mis amigas, el hecho de tomar unos mates a la tarde; acá si te reunís es más protocolar, para salir a cenar un viernes, por ejemplo, pero no existe esa cultura de paso acá”.

“Pareciera que los ingleses están hartos del COVID”

Preocupa que la nueva cepa del coronavirus haya surgido en Londres; nunca me había tocado de tan cerca, por ahí te agarra un poco más de miedo, pero creo que los ingleses están hartos del COVID, no tienen ya miedo de salir a la calle, cuando en la primera ola no andaba nadie”.

