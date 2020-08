Una vecina de Indio Rico denunció a la delegada municipal por abuso de autoridad

20 agosto, 2020

Una vecina de la zona rural de Indio Rico, María Adela Bellocq, envió una nota al Concejo Deliberante de Coronel Pringles en la que asegura haber denunciado a la delegada municipal de la localidad, Laura Plaza, por “abuso de autoridad, calumnias, persecución y falso testimonio”.

En la nota la vecina, productora agropecuaria y docente, da cuenta de distintos hechos, entre ellos cuestiona el accionar de Plaza “por desconocer dónde cerrar los caminos que conducen a campos y chacras”, y responsabiliza a la funcionaria “porque con lluvias fuertes se volvieron intransitables y hay que recorrer el triple de distancias para cuidar nuestros bienes con riesgo para la salud, costo y tiempo”. Y dice además que Plaza no atendió su pedido de realizar una huella para que pudiera llegar a su campo.

También Bellocq hace referencia a que la funcionaria “llamó un patrullero” para indicarle que se retire de la Delegación porque “llevaba cuellera y no barbijo”; y finalmente menciona que la delegada la denunció “por abrir un montículo de tierra”, tarea que aduce la denunciada no podría haber concretado con una pala.

Finalmente, incluso responsabiliza a la delegada “por el ingreso del COVID-19 a la localidad”, acusándola de haber permitido que conocidos suyos vuelvan de Brasil y entren a Indio Rico y por “hacer una fiesta en un restaurante del pueblo cuando nosotros no podíamos asomarnos por la ventana”.

