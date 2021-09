“Una y otra vez elegiría ser docente” dijo Mariela Echegoyen

11 septiembre, 2021

Hoy se conmemora en nuestro país el Día del Maestro, y en ese marco la maestra Mariela Echegoyen contó cómo fue atravesar los efectos de la pandemia ejerciendo la docencia, “para los docentes fue un gran desafío trabajar en pandemia, teníamos mucha incertidumbre. Tuvimos que reinventarnos diariamente al mismo tiempo que debíamos capacitarnos para aprender a manejar aplicaciones y plataformas y así mantener el vínculo con los chicos. Lo que nunca perdimos de vista fue el acompañamiento a los alumnos y sus familias”.



También dijo que el entorno familiar jugó un papel muy importante, “todo esto fue un desafío muy grande donde la familia fue un pilar indiscutido de la relación virtual que tuvimos que mantener con los alumnos. La tecnología fue nuestra gran aliada, pero el esfuerzo fue para todos también, no todos manejaban la virtualidad, pero pudimos sortear todos los obstáculos que se nos fueron presentando. ”.

La docente sostuvo que volver a la presencialidad fue muy emocionante, “la interacción social fue lo que más extrañamos, los chicos se adaptaron a lo virtual, pero notamos su felicidad cuando volvieron a la escuela”.

Mariel sostuvo firmemente que “en mi caso particular no dudaría en volver a elegir una y otra vez esta profesión que amo, fue la elección más acertada que pude haber hecho cuando tenía 18 años. Llevo 20 años ejerciendo en distintos niveles y me siento muy feliz con la actividad”.

