Unánime pedido del Concejo para que se reglamente la Ordenanza de Cannabis medicinal

Poco más de una hora y media duró la sesión ordinaria que realizó el Concejo Deliberante este jueves, en su vuelta al Salón Blanco luego de la reparación efectuada en el cielorraso.No asistieron por razones particulares los ediles peronistas Juan Gutiérrez y Martín Garate.



Se aprobó por unanimidad el pedido de reglamentación “de manera urgente la ordenanza vigente sobre el uso del Cannabis medicinal”, proyecto de comunicación del Bloque de Todos, defendido desde la bancada autora por la concejal Andrea Montenegro, quien sostuvo que la norma “recorrió un camino de mucha investigación, de consenso, de plasmar la realidad de muchas personas que se beneficiarían por ejemplo con el uso del aceite”.

“La ordenanza habla de la creación de un registro para los cultivos, y vencido el plazo de 60 días, pedimos que se reglamente para que estas personas mitiguen sus dolores o padecimientos”, expresó, y pidió “que se pongan a trabajar, sabemos que el expediente está en la Dirección del Hospital”

Desde Juntos por el Cambio, Daiana De Grazia dijo que “esta ordenanza fue trabajada muy a conciencia, para poder recibir los tratamientos adecuados y poder calmar enfermedades y dolores que aquejan a muchos vecinos. Destacamos que cuando se estaba por aprobar la ordenanza se involucró la concejal Cittadino y estaban de acuerdo en llevarla adelante por lo que no vemos el motivo que se reglamente rápidamente”, a lo que la concejal vecinalista respondió que “es la Secretaría de Salud la que debe ponerla en funcionamiento”.

Cittadino a Montenegro: “Quiero creer que fue una frase que no tuvo intención de ser”

En su alocución, Cittadino dijo que “dividiría su exposición en dos partes”, en primera instancia mencionó que acompañarían la iniciativa a la vez que mencionó que “en su discurso creo que la concejala Montenegro no ha querido poner en duda que la gente del hospital está trabajando, al decir “Que se pongan a trabajar los directores de salud y el Secretario, parecería que están de vacaciones, cuando no se han tomado ni un minuto en esta pandemia; si no lo han hecho es porque el cúmulo de actividades que tienen los ha puesto a trabajar en otras cuestiones; quiero creer que fue una frase que no tuvo intención de ser”.

El peronismo votó en contra el pase a Comisión de un proyecto generado desde su bloque

El Concejo, fuera del Orden del Día aprobó, por mayoría, pasar a Comisión el proyecto del bloque de Todos que cuestionaba el uso de publicidad partidaria del Movimiento Vecinal en las redes sociales de la comuna.

El pase a comisión fue pedido por la concejala Claudia Cittadino y rechazado por el bloque autor, ya que la sugerencia de la edil oficialista fue “reelaborar el proyecto y enviarlo a las autoridades provinciales y nacionales”, para que tampoco hagan uso de la acción que motivó el reclamo de los concejales peronistas.

Proponen crear un registro de pérdidas de agua de la ciudad

En algunas de las minutas presentadas, se reclamaba por parte de la oposición, como habitualmente sucede la reparación de calles, soluciones en pérdida de agua o líquidos cloacales en la vía pública, a tal punto que desde el bloque de Juntos por el Cambio, a través de la concejala Elisiri, se propuso la creación de un Registro en tal sentido, para tomar real magnitud del problema, e incluso vinculando a los trabajadores municipales que se movilizan por la ciudad para que notifiquen de las mismas, la creación de una línea telefónica gratuita o a través de las redes sociales de la comuna para que los vecinos realicen reclamos, ya que en la actualidad solamente cuentan con una línea fija para poder efectuarlos.

Desde Todos, Graciela Callegari solicitó tener “un mapa de los distintos puntos en que se producen las pérdidas, para poder dimensionar el tema y tomar decisiones”, adelantando el acompañamiento de su bloque al proyecto presentado.

Gas y agua para el Jardín de Villa Italia

Desde Juntos por el Cambio, también hubo pedido de resolución de temas de obra pública, tal vez el más importante vinculado a la provisión de gas y agua al Jardín 916, en un expediente también ingresado fuera del Orden del Día, que motivó la intervención de Roberto Fabiano, quien se nombró como gestor de la creación del jardín en 1989 junto al entonces referente barrial Lindolfo Sapag, y solicitó al municipio una pronta solución a este problema, ya que la comuna debe responder ante obras inconclusas por ser financiadas con el Fondo Educativo.

Lescano desde Todos involucró a los Consejeros Escolares que pertenecen a la línea política de Fabiano, contestando éste que han trabajado en tal sentido y trasladando la responsabilidad nuevamente al Ejecutivo Municipal.

Piden informes sobre el sumario al médico de Claromecó

Otro punto estuvo vinculado a un pedido de informes sobre la marcha del sumario administrativo del médico que trabaja en el “Hospitalito” de Claromecó. Desde el bloque vecinalista, Claudia Cittadino informó que el mismo sigue su curso, y que ya se han enviado citaciones a quienes formularan denuncias en contra del profesional para que declaren en tal sentido.

Guardavidas: piden que el servicio comience el 15 de noviembre

En otro planteo, la concejal Daiana De Grazia solicitó que a partir del 15 de noviembre es necesario brindar seguridad en las playas con la incorporación del servicio de Guardavidas, “para asegurar la tranquilidad y cuidar la vida de los turistas”, a la vez que reclamó la apertura de las Oficinas de Turismo “para que los visitantes puedan apreciar lo que ofrece turísticamente la localidad en que se encuentra, y para beneficio de la gente que vive allí”.

Registro Sacayán: Nueva solicitud para que se incorporen trabajadores al municipio

“Creemos importante traer a este recinto el reclamo del complimiento del Registro Sacayán para que se trabaje en articulación con la Mesa de mujeres, género y diversidad, en relación a las vacantes producidas en la planta municipal que, según consta, en 2020 se habrían jubilado unos 30 agentes, se puedan incorporar personas que deben anotarse en Recursos Humanos. Hasta el momento se ha cumplido a una persona en cumplimiento del cupo laboral, y pedimos que se cumpla para poder acceder a un empleo digno. Es importante que el Estado se convierta en garante de los derechos”, dijo Tatiana Lescano al reclamar nuevamente al Ejecutivo la incorporación efectiva a la planta municipal.

Informes sobre la nueva bajada a la playa en Dunamar y mención a Trybuchowicz

El bloque de Todos pidió en la sesión que se informe al legislativo sobre la nueva bajada vehicular a la playa en Dunamar, y por elevación, criticó al recientemente designado Director de Turismo Alejandro Trybuchowicz, al decir de la concejala Lescano, “ya que cuando ocupó una banca fue gestor de una Ordenanza prohibiendo el acceso de vehículos al sector de playa y ahora responde al plan del Ejecutivo”.

Otros temas

Aprobaron el pedido de mantenimiento y limpieza del Parque Miedan; el pedido de limpieza de la alcantarilla de las avenidas Moreno y Alem; la limpieza de basura en los márgenes del camino de Aníbal Ponce 4000; la apertura de los baños públicos en Claromecò en los fines de semana y feriados largos; la implementación del Sistema de Tranqueras Seguras “SOS Rural”; la instalación de luminarias en calle Mendoza del 100 al 200; la instalación de cámaras de Seguridad en Barrio Celta; dotar de servicios de gas y cloacas a vecinos de calle Pueyrredón del 1000 al 1400; el mantenimiento de calles Roca 1100 y Santa Fe 500-600.

