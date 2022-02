Unas 40 familias siguen viviendo del cirujeo y reclaman que se cumplan compromisos previos al reciclado

21 febrero, 2022 Leido: 934

Un reclamo “pacífico”, según indicaron, llevan adelante miembros de unas cuarenta familias que viven del recupero informal de basura, en el predio de disposición final de residuos. Aseguran que cuando se instaló la Planta de Reciclado, existió un compromiso de que día por medio habría dos camiones destinados al recupero informal, “pero eso nunca se cumplió”.



“Somos familias que hemos estado toda la vida en el basural; hoy somos unas 20, pero hay un total de 40 que vienen todos los días, y del basurero logramos rescatar leña en el invierno, comida para los animales, la chatarra… Sin embargo hoy venimos y no nos dejan hacer nada. Y si agarramos un cartón de los que están para reciclar, nos mandan la policía: por agarrar unos cartones que otro tiró, vos sos un ladrón. No queremos un plan, muchos de nosotros cobramos un plan comunitario de 8000 pesos por trabajar 20 días al mes, y si faltamos un día nos descuentan 2000 pesos. Queremos trabajar”, aseguró Gastón Farías.

“Yo fui el primero que firmó cuando se hizo el reciclado; nosotros no queremos que se cierre, sino que se cumpla lo que nos dijeron desde el primer día: hoy tiran 40 camiones por semana a la planta, y 30 los tiran podridos porque no los usan. Por eso pedimos que nos den el beneficio de trabajar con eso, que no lo tiren cuando ya está podrido y no sirve. Y lo que nos habían prometido era que venía el camión de la cooperativa con cartón, y dos camiones día por medio. Pero se pudre la basura ahí y no te la dan, eso nunca se cumplió”, completó Oscar Pereyra.

Finalmente, Carla Ford advirtió que “los que han ido presos por un cartón que se llevaron para comer, les han hecho causas. Y si vamos a pedir algo nos dicen que no porque cobramos asignación. ¿Cómo hacemos los que tenemos 7 hijos, y les tenemos que comprar las cosas para la escuela? Lo que nos falta lo venimos a buscar acá. Pero hubo un momento en que nos dijeron que cerraban el basural y que fuéramos a las cavas; en las cavas solamente había escombro y ramas. Lo que pedimos es que nos tiren unos camiones para poder laburar. Hoy protestamos de manera pacífica, pero si no nos dan una solución, vamos a parar la planta para trabajar nosotros con lo que tiren los camiones”.

Volver