“Unidos por Tres Arroyos” selló en la Campano el llamado al compromiso y la unidad peronista para gobernar

En el Salón Auditorio de la Fundación Dr. José Campano, “Unidos por Tres Arroyos”, el nucleamiento que impulsa la unidad dentro del peronismo tresarroyense, del que participa el interbloque de concejales, dirigentes y militantes de diversas agrupaciones y sectores que concurrirán a las elecciones primarias de este 2019, desarrollaron este sábado un trabajo en comisiones para dar tratamiento a las inquietudes de quienes asistieron a este cónclave abierto y desarrollar las propuestas con las que el peronismo gobernaría la comuna en caso de resultar vencedor en las generales del mes de octubre.



Luego de varias horas de deliberaciones, habló a los presentes el diputado provincial Pablo Garate, quien calificó de muy buena y con aportes interesantes “para decirles a los vecinos cómo vamos a gobernar Tres Arroyos si nos toca gobernar, y devolverle la provincia a los Bonaerenses”, según se escuchó en la Campano.

“Lo bueno es poder decirle a la gente cómo va a ser el Tres Arroyos de mañana”

“Ha sido una muy linda jornada y lo bueno es poder decirle a la gente de Tres Arroyos cómo va a ser el Tres Arroyos de mañana; he recorrido muchas comisiones y vi que hay mucha diversidad de ideas, hubo participación muy buena y muy buenas conclusiones, que vamos a estar compartiendo con cada uno de los vecinos a los que le vamos a decir cómo vamos a gobernar Tres Arroyos si nos toca gobernar”, dijo Garate.

“Para nosotros es un lanzamiento pero no es un lanzamiento, sí es el lanzamiento, el de la unidad que queremos tener, el de un compromiso de aportar a un gran frente político que permita que este país cambie definitivamente, que también nos permita devolverles a los bonaerenses la provincia de Buenos Aires, y a un frente político muy amplio que no sólo piense que no solo proponga, sino también que busque gobernar Tres Arroyos porque el Tres Arroyos que queremos es diferente”, relató.

“No vamos a ser negadores de las cosas que cambió este gobierno pero estaremos pendientes de lo que se hace mal o no se hizo”

“Tenemos la capacidad y se ha visto permanentemente en la sala de reconocer en este gobierno las cosas que están bien, no vamos a ser negadores de las cosas que cambiaron, pero vamos a estar pendiente de las cosas que se están haciendo mal o que no se hicieron tenemos que trabajar todos para que no nos pase lo que nos está pasando; en barrios de la ciudad no tenemos cloacas, en barrios de la ciudad no tenemos agua, pero es recurrente que en el centro de la ciudad rompen vidrieras o que en el centro de la ciudad algún abuelo sufra alguna entradera por inseguridad”, sostuvo.

“Coincidir en objetivos, no en candidatos”

“El momento hace necesario que nos juntemos, y nos sentimos unidos; no solamente los que nos sentimos peronistas o reivindicamos el peronismo, sino otros compañeros que sean de alguna otra pertenencia política, o los que se han sentido perjudicados, a esos también tenemos que convocarlos para hacer algo que definitivamente pueda poner a esta provincia y a este Tres Arroyos en el sendero del crecimiento pero también del desarrollo, en el sentido que todos tenemos que ser parte; lentamente vamos juntándonos y seremos muchos màs, y vamos de alguna manera coincidiendo en los objetivos, no en los candidatos, porque si a la gente la verdad si les hablamos solo de candidatos los cinco minutos se da vuelta y está pensando en otra cosa porque está esperando que le digamos cómo les vamos a resolver los problemas”, expresó el legislador.

“Campano fue un gran peronista y tenemos que agradecerle”

“Estamos en una casa que es de un gran peronista porque Campano fue un gran peronista y nosotros no tenemos más que agradecerle, al igual que a todos y cada uno de ustedes, porque son personas muy valiosas que desde nosotros las sentimos cercanas, que han tenido el tiempo, la capacidad y las ganas de aportar su mirada y con esto vamos a hacer lo que va a ser nuestro programa si nos toca gobernar Tres Arroyos”, dijo

Agradecimientos y llamado a la unidad en todo el distrito

Quiero agradecer a la Mesa Sindical, a los compañeros de la CGT, a Humberto Salaberry, a Militancia Ciudadana, a Resistencia Peronista, al Movimiento Evita, a la Corriente Clasista y Combativa, a la agrupación Juan Domingo Perón, a la Agrupación Martín Fierro, los compañeros de Unidos por Orense que ya entendieron el camino de la unidad, haremos un gran acto el día 31 de mayo en Orense ahí, y a los compañeros de Reta que han comenzado a ser miembros de unidad como en todas las localidades, a quienes visitaremos, a los concejales, a Tatiana –Lescano- y a Mercedes – Moreno -, que gentilmente colaboró con nosotros y trabajó fuertemente en este camino que estamos trabajando”, sostuvo.

“Queremos compartir el mismo camino con los que no están acá”

“Una mujer, en esta jornada me dijo “Pablo pero hay que unirse”, y les digo que se queden todos tranquilos, que vamos a estar todos unidos, no sólo los que estamos acá sino con otros que no están y con quienes queremos compartir el mismo camino”, concluyó.