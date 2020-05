“Unidos x vos Tres Arroyos” agradece la colaboración y el apoyo de la población

Luis Cecarelli, vocero de “Unidos x vos Tres Arroyos”, agradeció la colaboración que hasta el momento la gente acercó durante los dos días –sábado y miércoles- a los diferentes lugares establecidos para realizar las donaciones que serán distribuídas a quienes más lo necesitan.



“Es importante porque acotamos el pedido a alimentos no perecederos, leche larga vida, fideos, polenta, arroz, los que se pueden estibar hasta pensar a quien se los vas a llevar, al igual que los elementos de sanidad, como papel higiénico”, dijo.

“Al manejo de la distribución final se lo dejaremos a Desarrollo Social que tiene el manejo de quienes hacen los requerimientos y llevaremos a los dos Caritas Lujan y del Carmen, esto es una etapa de concentración y apoyo, para luego ver q quienes se los llevaremos, la intención es que llegue a quienes realimente les hace falta; queremos ver cuánto recaudamos, hacer un seguimiento de todo lo que la gente con muy buen corazón dona de corazón y nosotros tenemos la obligación que sea así”, agregó.

“Cuando la gente escucha va y dona, hay una realidad que no se ve y me impacto, hay mucha necesidad en Tres Arroyos y hay que dar una mano, son cosas que no deberían ocurrir en el país pero ocurren”, expresó.

El sábado 16, de 10 a 15 horas en las cinco plazas de la ciudad: San Martín, España, Italia, Francia y Dinamarca, se realizará otra jornada de recolección de donaciones, donde estarán los gazebos”, concluyó.

