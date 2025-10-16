Universidad en Tres Arroyos: Guido sostuvo que es una gran alegría el avance del proyecto (audio)

Luego de conocerse la presentación en diputados de la Nación del proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos (UNTA), Valeria Guido, coordinadora del Cresta, se manifestó al respecto y dijo: “es una gran alegría, esta gestión la pudo concretar, pero es un trabajo de años con gente involucrada y comprometida con la educación pública en nuestra ciudad”.

Actualmente “se están dando los pasos concretos para su materialización, con la participación del diputado Hugo Yasky, Alberto Dibbern y Patricio Ferrario a partir del desarrollo conjunto se pudo presentar el proyecto”.

Una vez que tenga tratamiento y se apruebe la ley, “se designará un rector normalizador, se deberá elaborar el estatuto, y así comenzar con un proceso largo.

La idea es articular con otras universidades que nos dará rotación de carreras para adecuar la oferta a las necesidades reales, con un esquema dual, estudio práctico y teórico que será de suma importancia.

También pensamos en la calidad educativa con la certificación de normas, con protocolos que permitan asegurar procesos, creemos que seremos un importante polo que involucra a varios distritos, y estamos en un lugar estratégico vinculado a diferentes actividades económicas, que nos permitirá diversificar propuestas.

Finalmente, Guido expresó que “será una universidad moderna e innovadora que tiene también antecedentes de otra casa de altos estudios en España.

El beneficio será mucho, no sólo para la salida de nuevos profesionales, sino también para hacer capacitaciones superadoras para los que están en ejercicio de su profesión”.



