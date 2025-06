Universidad Nacional en Tres Arroyos: repercusiones del encuentro entre los intendentes

Ante el firme propósito de lograr contar con una Universidad Nacional en Tres Arroyos, y posteriormente a la reunión de los intendentes Lucía Gómez y Pablo Garate, habló por Lu 24, el concejal chavense José Garibotti, quien tuvo a su cargo la responsabilidad de unir a ambos jefes comunales.

Garibotti destacó el contacto constante entre ambos intendentes, indicando que obtener una Universidad “es una tarea que nos interpela a todos”.

El concejal dio detalles de la reunión en donde se sumó al encuentro Alberto Dibbern, referente de la educación universitaria, junto a referentes de Cresta. Garibotti habló sobre la postura de Lucía Gómez quien vió con buenos ojos la idea de una Universidad Nacional, ante lo cual no dudó en sumarse al proyecto, teniendo en cuenta que, si bien no se militan en los mismos espacios políticos, ser vecinos significa hacer lo mejor para los distritos.

Garibotti asegura estar convencido de lo que son las políticas de estado, al tiempo que dijo que “los que estamos en la política vamos pasando y la política queda”, dejando en claro que este proyecto debe estar acompañado además por la sociedad entera y la unión de distintas fuerzas como pueden ser la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial, destacando el acompañamiento de otro gran referente de la educación como es Patricio Ferrario.

Como muestra de trabajos en conjunto entre ambos distritos, el concejal destacó la carrera de Diplomatura en Agro-Negocios que llega a Chaves de la mano de Cresta, en donde se consideró llevarla a cabo mediante el programa Puentes dependiente del mismo municipio. Garibotti opinó sobre el cierre que “la capacitación y la preparación no solo se dá en los jóvenes, sino tambien en aquellos vinculados con el campo que quieran mejorar y lograr un mejor clima en los negocios en los pueblos”.

