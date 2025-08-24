Universidad, obras y consenso: ejes de Garate y Rodríguez Blanco rumbo a las elecciones (audios)

24 agosto, 2025 0

Este domingo, en los estudios de LU 24 el intendente Pablo Garate y el actual Director de Cultura Martín Rodríguez Blanco, primer candidato a concejal por Fuerza Patria, hablaron a dos semanas de la elección bonaerense sobre aspectos vinculados a las últimas novedades en la política nacional y también trazaron un panorama local.

En cuanto al plano nacional, Garate sostuvo que le parece preocupante en general lo que está pasando en la gestión nacional en dos temas muy sensibles: la discapacidad y el segundo tema, sensible, de los jubilados.

Ya en el orden local, Garate remarcó que “tenemos una gestión cercana y la gente sabe que estamos al lado del vecino y resolvemos problemas. Nuestro principal proyecto es lo que hicimos hasta el momento, y la gente lo ve. Hemos cuidado lo que el intendente Sánchez había hecho bien, como en el Parque Industrial, y en el caso del CRESTA hemos comprado el edificio y daremos un gran salto en lo que será el proyecto de la Universidad”.

El jefe comunal resaltó que este año el CRESTA cumplió 20 años y subrayó la importancia de la continuidad institucional: “En la foto está el intendente actual y el intendente Sánchez, con quien tengo diálogo, y creo que hay que ser constructivo. Esperamos que la oposición acompañe, porque en este año y medio no ayudaron”.

En cuanto a obras, Garate anunció que en los próximos días se licitará el primer 25% del recambio de la red de agua corriente en Tres Arroyos, especialmente en la zona de Torre Tanque, y confirmó la reactivación del anillado: “La empresa Vial Agro acordó con la provincia conectar el anillado con la cisterna, recomponiendo el contrato y asegurando que se va a terminar”.

Otro punto clave fue el edificio de La Previsión, sobre el cual señaló que “hay un compromiso de los dueños para poder arreglar la fachada, el techo, los vitraux y la situación de las palomas. Se espera un clima acorde para comenzar los trabajos. Para mí, La Previsión tiene que estar en buenas condiciones; es un reclamo que en 20 años no se hizo”.

Por su parte, Rodríguez Blanco contó su experiencia en la gestión pública: “El transcurso del día a día me hizo interesar en la política. La incertidumbre al asumir fue grande, pero al desarrollar políticas públicas la Dirección de Cultura me brindó herramientas constantes. Venimos del consenso, del diálogo y del trabajo hacia el vecino: esa va a ser nuestra posición, profundizar los cambios que hacen falta en Tres Arroyos”.

El candidato destacó además la importancia de una gestión presente en el territorio: “En lo personal tengo una gestión activa, estamos en la calle, compartiendo con los artistas, generando oportunidades y un fluido contacto con el Instituto Provincial y el Consejo Escolar. El balance de este año y medio es muy positivo, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer”.

En el cierre, Garate vinculó la gestión municipal con la candidatura de Rodríguez Blanco, a quien definió como un dirigente que “representa el diálogo, el consenso y el esfuerzo” y pidió el acompañamiento ciudadano en las urnas para “dar un paso más en la construcción de un Tres Arroyos que avance”.

Volver