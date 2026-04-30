UPAMI en CRESTA: espacios de aprendizaje y bienestar para adultos mayores

30 abril, 2026 0

UPAMI (Universidad Para Adultos Mayores Integrados), el programa educativo gratuito del PAMI que articula con universidades nacionales e instituciones académicas, se encuentra actualmente en marcha en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), a través de la Universidad Provincial del Sudoeste, con propuestas destinadas a personas mayores.

En este contexto, se están dictando los talleres “Mis mejores años de vida”, a cargo de Celina Mac Kenna, y “Saludablemente”, dictado por Natalia Di Paolo, ambos orientados a promover el aprendizaje continuo, la socialización y el bienestar integral.

El programa ofrece cursos y talleres presenciales y virtuales, sin requerir estudios previos, con el objetivo de acercar oportunidades de formación y participación activa a las personas mayores, a través de propuestas especialmente diseñadas para esta etapa de la vida.

Los talleres registraron una muy buena respuesta, con una amplia participación que permitió cubrir todos los cupos previstos.

Desde CRESTA se remarca el valor de este tipo de iniciativas, que generan espacios de encuentro, inclusión y desarrollo personal en la comunidad.

Volver