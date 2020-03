UPD: campaña de Políticas para la Juventud y el Programa Prevención de Adicciones

6 marzo, 2020 Leido: 1

El Último Primer Día (UPD) es la celebración del primer día de clases del último año de Secundaria y la Dirección de Políticas para la Juventud y el Programa Prevención de Adicciones elaboraron una campaña.



“Los consumos que circulan en este día son muchos, por eso te invitamos a reflexionar y generar estrategias preventivas de cuidado, que el consumo de sustancias no sea lo central del festejo.

* Comé algo antes.

* Recordá tomar agua entre bebidas y no mezclar.

* Si un amigo/a tomó de más, no lo dejés solo/a y llama a un adulto responsable y si fuera necesario al servicio médico. Llegaste al último año, disfruta el cierre de esta etapa. Nos cuidamos entre todos”.

Volver