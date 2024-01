Uriel Moris y su actualidad en Ramón Santamarina

11 enero, 2024

El arquero tresarroyense Uriel Moris, estuvo de visita en LU24 y se refirió al contrato reciente que firmó con Ramón Santamarina de Tandil:

“Empecé en el Sub 15 de Tres arroyos, también jugué en Colegiales en Primera en el 2018 y luego me fui a Platense en reserva, donde estuve un año y medio, hasta la Pandemia. Ahora estoy en Santamarina de Tandil, hace tres años y voy por el cuarto. Llegué para la liga local y después en la Primera Nacional con Pablo Richetti. Estuve de suplente y luego jugué tres partidos en el Federal A” Dijo.

“A fin del año pasado, firmé el contrato profesional, antes era privado. Estoy muy contento y ahora en más se abre otro portal, de fútbol con muchas cosas por venir. La disciplina es fundamental porque te lleva a tener buenos resultados. Me gusta jugar adelantado salir del arco, jugar con los pies, estar en contacto con el juego. Si Santamarina me presta a otro club voy a dar lo mejor igual que si me quedo. El arquero es clave en todo equipo, tiene que estar acompañado pero hoy el arquero cumple cada vez más un rol fundamental. En mi caso me gusta como ataja Marinelli el que estaba en Tigre, el Dibu Martínez fue fenomenal en la selección. “Añadió.

“Con mi padre siempre tuve el apoyo en todo, tenemos cosas en común en atajar, sobretodo la tenacidad, aunque este lejos, siempre está conmigo. Siempre tratare de dejar todo en la cancha y en el deporte, para crecer como arquero y como persona “Finalizó.

