Ustarroz: “El caso de las motos hay que tomarlo como política municipal”

20 febrero, 2024

Juan Carlos Ustarroz, ayudante fiscal en el partido de Adolfo Gonzales Chaves, habló esta mañana con LU 24 y especificó acerca de cómo han trabajado en ese municipio con el tema de las motos, que han generado discordia entre los vecinos últimamente y también sobre los cuentos del tío.

“El mercado de las motos sigue estando y esto es un tema que hay que tomarlo como una política municipal. Es un tema contravencional, porque en la provincia de Buenos Aires, las fiscalías no estamos a cargo de ese tema y la única manera de convertir desde el punto de vista penal a este tema de las motos, es que las motos se ingresen a alguna conducta tipificada en el Código Penal, y eso lo hemos conseguido advirtiendo. Como por ejemplo están haciendo pruebas de destreza, están haciendo cuestiones que son peligrosas para ellos y para terceros”, comentó Ustarroz sobre las motos.

Y enfatizó: “El fuero penal tiene un montón de herramientas que en este caso no tiene el fuero contravencional. Entre otras, está la posibilidad de pedir al juez de garantías una requisa para justamente decomisar la moto, que es la que realiza el acto peligroso, y porque el Código Penal nos autoriza eso. Es una herramienta potente que no tiene el fuero contravencional”.

Por otra parte, y acerca de los casos de cuento del tío, detalló: “los perpetradores de esto tienen todo el tiempo del mundo para ir perfeccionándose, antes nosotros llegábamos a una persona que era autora de un cuento del tío, en algún lado dejaba una marca, dejaba una impronta, a través de internet, uno siempre deja una huella digital. Gracias a todo eso pudimos ir hasta Córdoba y Rosario dos veces y encontramos con bandas enteras que funcionaban desde la cárcel y lo hacían con total impunidad”.

Y remarcó: “la seguridad no sólo se hace con armas y con drones y con patrulleros, se hace también con herramientas administrativas válidas, es decir, aquí es absolutamente fundamental que los bancos tomen unas medidas de seguridad más adecuadas con respecto a quién hace. No puede ser que una persona venga y pida un préstamo y no salte un sistema de detección de fraude. Tampoco creo que puede pasar que los teléfonos no sean nominados como sí lo son en cualquier parte del mundo y finalmente, opino que hay que aumentar las penas, porque hoy es totalmente gratis”.

Volver