Ustarroz: “el problema que generan las motos debe ser tratado integralmente”

22 abril, 2025 0

En Adolfo Gonzales Chaves continúan los operativos que han permitido mejorar un cambio cultural sobre la circulación de motos, que han permitido secuestrar rodados, como los ocurridos el último fin de semana.

El Ayudante Fiscal chavense, Dr. Juan Carlos Ustarroz, dijo a LU 24 que “está como romantizada la cuestión de circular a alta velocidad en un vehículo no preparado para eso, por lo que se ve afectada no solamente la calidad de vida del vecino chavense, sino que también se ve el peligro de la propia vida de quienes los conducen”.

“Felicito a tránsito y a la policía, tránsito es un elemento muy importante en esto, pero apuntamos a ese cambio cultural que haga cada vez menos necesario este tipo de procedimientos”, manifestó.

“Lo mío es sede criminal y cuando yo hablo con ellos están imputados por un delito y mi conversación es totalmente informal, por lo que no puedo hacerlo a nivel institucional, son delitos que están relacionados con temas como la circulación a alta velocidad, la resistencia a la autoridad, pero creo que hay que empezar a sacarlos de esa posición de romantizar la rebeldía juvenil con motos, por lo que se deteriora la calidad de vida de los vecinos”, sostuvo.

“La situación es compleja, se entiende el enojo de los vecinos, y a veces no se entiende porqué no se los persigue pero lo que sucede es que se pone en peligro a un vecino, a un peatón o a la propia policía, lo que no quiere decir que no iniciemos un proceso por desobediencia, pero cualquier intervención del fuero criminal que es donde estoy yo significa un fracaso social, y estoy seguro que el vecino de Tres Arroyos se pregunta por qué no se los persigue pero la cuestión es que se pueden lastimar”, explicó.

“El tema no solamente es penal, sino también administrativo, es decir que las multas se cobren; muchas veces nos encontramos con motos con la numeración limada por lo que no se puede circular con un bien registrable de ese modo porque es un delito, porque la moto puede haber sido robada y se los imputa por encubrimiento, y se inicia un proceso del que hay que ver si se sale con facilidad”, advirtió Ustarroz.

“Es un trabajo a encarar en conjunto; hay que evitar que todo esto se transforme en un problema penal nada más, esto es un problema penal, administrativo, contravencional y cultural, por lo tanto, el enfoque tiene que ser holístico sino nunca lo vamos a solucionar”, finalizó.

