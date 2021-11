Ustarroz, sobre estafas virtuales: “Si nos pusiéramos de acuerdo, ellos no se escaparían”

Juan Carlos Ustarroz, Ayudante Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, dialogó con LU24 sobre cuál es su trabajo en torno a las estafas virtuales, detalló qué modalidades de robo existen y contó cuáles son las diferentes dificultades que atraviesa a la hora de capturar a todos los delincuentes involucrados.



“Es apasionante el trabajo, pero uno tiene que ver la angustia de la gente, qué te saquen 6 o 7 mil dólares son ahorros importantes. La clave de todas nuestras investigaciones pasa en los sistemas de cámaras, la persona en algún momento tiene que mostrarse frente a la víctima, tiene que haberse movido en algo, una cámara lo tiene que captar a él o al auto”, informó.

“Tuvimos varios casos, uno era de Córdoba y otro de Rosario. En todos los casos, la mecánica es la misma, miramos las cámaras y descubrimos en que autos se mueve”, dijo y agregó que “es muy importante que todas las poblaciones tengamos un sistema de cámaras en las rutas, así no perderíamos el rastro de los autos. Una vez que los perdemos, debemos recurrir a otros sistemas, que son muy lentos”.

“Hay algo que no pueden evitar, todos tienen que cargar nafta y todas las estaciones de servicios tienen seguridad. Si nos pusiéramos de acuerdo con las cámaras en las rutas, ellos no se podrían escapar”, manifestó.

En cuanto a las aprehensiones que han realizado, Ustarroz señaló que “la mala noticias es que agarramos al recogedor, por lo general dice que se quedó con una parte menor del dinero. El que se llevó la plata grande es mucho más difícil agarrarlo”.

Estafas virtuales

A raíz del incremente de las estafas virtuales, destacó que “el dinero siempre va a algún lado, usualmente es a un indigente y por lo general nos cuentan quien lo contrató. Nos dicen que tenemos que agarrar a toda la banda, pero a todos no los podemos agarrar, traemos a los que podemos”.

“Muchas veces la pista se nos corta ahí, es costoso traerlos, de eso no se habla. Ahora ya no se transfiere a los bancos sino a las cuentas digitales. Nosotros los traemos igual, si quieren mejorar su situación procesal tiene que brindarnos información. Muchas veces nos dan un número de teléfono o algo”, consideró.

“Es una modalidad, no creo que sea por la pandemia. Hay dos corrientes diferentes en la acusación, los que dicen que hay que ir a buscar toda la banda, lo cual lleva mucho dinero y tiempo, además no hay coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad en las provincias. La otra corriente, es la que digo yo, es que hay que seguirlo a uno y ese nos brinda información, en el caso de que no lo haga, ya no va a estar más en la calle”, puntualizó.

“Es un tema de políticas criminal, yo creo que es muy difícil agarrarlos a todos. En buscar a toda la banda se puede perder mas de un año, se tiene que dedicar tiempo a escuchar y a unir toda la información que se junta, muchos cambian de chip y de profesión, muchos después de robar se dedican a cosas legales”, finalizó.

