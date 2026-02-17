UTHGRA Tres Arroyos entrega útiles escolares. Beneficio exclusivo para afiliados

La comisión Ejecutiva de UTHGRA seccional Tres Arroyos informa que los lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de Febrero se hará entrega del kit de útiles escolares destinado a los hijos de afiliados Gastronómicos en edad primaria (6 a 12 años).

Dicha entrega se realizará en instalaciones de la seccional ubicada en la calle 25 de mayo 355 en el horario de 9 hs a 11:30 hs. Y de 17 a 19 hs. El jueves 26 de febrero, estarán entregando en Chaves y San Cayetano.

Para la entrega se deberá presentar (sin excepciones)

Fotocopia último recibo de sueldo.

Fotocopia credencial sindical, con los aportes al día.

Fotocopia de DNI de cada hijo.

