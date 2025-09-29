UUD para Poggi. Designan a Juan Elgart en su lugar

Este miércoles será el Último Último Día, -a semejanza del UPD de los estudiantes- para Héctor Poggi como Director vial de la comuna, a partir del 1º de Octubre.

Ya fue designado, con acuerdo de la Comisión Vial, en su reemplazo, Juan Elgart, exsecretario privado del intendente, quien deberá ser ratificado en su puesto a instancias del Concejo Deliberante.

El anuncio formal será el miércoles. La información fue confirmada a LU 24 por el municipio y la Dirección Vial.

