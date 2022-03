Uwe Lange: su fallecimiento

Escribe: Omar Eduardo Alonso

Fue un visionario, un pionero y un perfeccionista.

Era parco, pero amable. No le agradaba la exposición pública al punto que postergó, hasta nunca concretarla, una invitación que yo le hiciera de manera reiterada para que participara en el programa que desarrollaba los sábados por esta emisora.

No obstante tuve la oportunidad de tener algunas charlas, no muchas, con el señor Uwe Ernesto Lange, cuyo fallecimiento se produjo horas atrás.

Charlas que se hacían en el marco de un trato como cliente siempre sobre cuestiones vinculadas con su actividad. Nunca sobre temas personales o familiares.

Lo cierto que fue un visionario que desde hace muchas décadas apostó a la utilización del gas como combustible para los vehículos.

Lo hizo cuando todavía no se vislumbraba la posibilidad de una generalización del sistema GNC. Experimentó con buenos resultados la aplicación del gas licuado, en garrafas o tubos.

Eso determinó que contara con una ventaja sustancial al momento en que se autorizó y se generalizó el sistema del gas natural comprimido.

Su relación con el fabricante nacional de equipos conversores, la empresa Salustri, radicada en Coronel Dorrego excedió largamente la de simple representante para constituirse en una pieza de peso especial para el desarrollo del sistema.

Acompañada la empresa por un sistema de financiación bancaria a través del Banco Dorrego, con sucursal en esta ciudad y después desaparecido, la aplicación de equipos se multiplicó de manera exponencial.

Y Lange se constituyó en un referente indiscutido para clientes y pares. En ese sentido fue un pionero.

Era también un perfeccionista. Meticuloso en su trabajo afirmaba la necesidad de brindar seguridad en aquellos primeros momentos cuando muchos temían accidentes pensando que los autos se transformaban en virtuales misiles.

De tal modo, anualmente, con la renovación de la oblea, realizaba una revisión y limpieza del equipo, constatando su correcto funcionamiento. Tenía un costo adicional pero los clientes pagábamos sin hesitar.

No solo instalaba. También aportaba para el mejoramiento de aquellos primeros equipos y contaba en su taller con un área para la fundición de piezas.

Pero también fue un referente con proyección internacional. Representó a la empresa para asesorar en distintos países de Sudamérica en la aplicación del gas para el transporte público.

De tal forma lo hizo entre otros lugares en Venezuela y Brasil para la utilización del gas licuado con el destino señalado.

En la época inicial era acompañado por su hijo, Daniel, ahora abocado a otros emprendimientos.

Hace bastante tiempo se había retirado de la actividad, con problemas de salud, no obstante lo cual no se negaba a asesorar ante alguna eventual consulta.

En lo personal no solamente lamento su fallecimiento, sino también no haber podido registrar su testimonio para poder tener datos más profundos y dejar constancia de una muy peculiar personalidad.

