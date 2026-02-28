Uzcudun presentó el nuevo Toyota Yaris Cross en Necochea (audio)

En un evento exclusivo para clientes fieles de la marca, Uzcudun Toyota realizó el lanzamiento oficial en Necochea del nuevo Toyota Yaris Cross, marcando la primicia zonal del modelo antes de su presentación en las sucursales de Tandil y Tres Arroyos durante la próxima semana.

La velada reunió a más de 150 invitados en un encuentro especialmente diseñado para compartir información detallada, asesoramiento personalizado y la develación oficial del nuevo SUV compacto de la marca. El evento contó con catering, música y un impactante show de fuegos que acompañó el momento central del descubrimiento del vehículo.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de Andrés Massuh, Director Regional de Ventas & DCX y Director Comercial de TASA, quien acompañó el lanzamiento junto a Eduardo Uzcudun, presidente de Uzcudun S.A., reforzando la relevancia estratégica del mercado regional para Toyota Argentina.

Durante su discurso, Eduardo Uzcudun expresó: “Los invitamos a compartir un momento muy especial para Toyota y para nosotros como concesionario: la llegada de un nuevo modelo que marca un paso clave para la marca en Argentina, el nuevo Toyota Yaris Cross.

“Yaris Cross llega para reforzar la presencia de Toyota en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado, el de los SUV compactos. Es el Toyota que todos estábamos esperando”, enfatizó.

Por su parte, el gerente de ventas, Federico Sode, destacó por LU 24 que “es un auto muy completo en materia de seguridad”. Asimismo, enfatizó que Toyota ofrece 10 años de garantía o 200.000 kilómetros, uno de los diferenciales más destacados del mercado.

Un nuevo SUV compacto para el mercado argentino

Toyota puso oficialmente a la venta en el país el Yaris Cross, un SUV compacto que se posiciona un escalón por debajo del Corolla Cross dentro de la gama. La propuesta combina diseño robusto, mayor despeje y postura elevada con tecnología de última generación, seguridad avanzada y opciones de motorización naftera e híbrida.

La gama está compuesta por cinco versiones, todas con transmisión automática y el paquete Toyota Safety Sense de serie:

• Yaris Cross XLI 1.5 CVT

• Yaris Cross XEI 1.5 CVT

• Yaris Cross XEI HEV 1.5 e-CVT (híbrida)

• Yaris Cross SEG 1.5 CVT

• Yaris Cross SEG HEV 1.5 e-CVT (híbrida)

Tecnología y seguridad desde la versión de entrada

Desde la versión XLI, el modelo incorpora:

• Control de velocidad crucero adaptativo

• Sistema de pre-colisión frontal

• Alerta y asistencia de mantenimiento de carril

• Luces altas automáticas

• Alerta de punto ciego y tráfico cruzado trasero

• Seis airbags y control de estabilidad

En confort y equipamiento suma llantas de 17”, faros full LED, cámara de estacionamiento, freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold, aire acondicionado digital, pantalla multifunción y puertos USB-C delanteros y traseros.

Las versiones XEI agregan llantas de 18”, climatizador automático digital, cargador inalámbrico, modos de conducción ECO–NORMAL–POWER, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, display TFT de 7” y detalles interiores premium.

La versión SEG suma techo solar panorámico, portón trasero eléctrico manos libres, servicios conectados, levas al volante y tapizados en cuero ecológico microperforado.

Motorización naftera e híbrida autorrecargable

Desde el punto de vista técnico, Toyota define al Yaris Cross como un “híbrido flex full” en sus versiones HEV: un sistema autorrecargable que combina un motor naftero 1.5 litros con un motor eléctrico y baterías que no requieren enchufe.

El sistema permite circular en determinados momentos en modo 100% eléctrico, especialmente en uso urbano, reduciendo consumo y emisiones.

Las versiones convencionales utilizan un motor naftero 1.5 litros asociado a transmisión automática CVT.

Liderazgo regional

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en Necochea, Tandil y Tres Arroyos, Uzcudun continúa consolidándose como concesionario líder en la región, con más de 25 años distinguiéndose por su excelencia en calidad y atención al cliente.

La presentación del nuevo Toyota Yaris Cross en Necochea marca un nuevo paso hacia adelante para la empresa local, reafirmando su compromiso de adaptarse a las nuevas lógicas financieras y del mercado, y fortaleciendo el vínculo con sus clientes.

