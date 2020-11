Uzcudun recibe una alta demanda de camionetas pero hay no menos de 90 días de espera

11 noviembre, 2020 Leido: 118

Eduardo Uzcudun, titular de la firma familiar que es sinónimo de Toyota en la región que opera en Tandil, Tres Arroyos y Necochea, aseguró que la empresa sigue trabajando a pesar de las complicaciones que, especialmente en la ciudad serrana, ha traído el coronavirus. Con respecto a la operatoria comercial, consideró que la coyuntura económica actual, con el dólar y la inflación, ha generado una importante demanda de camionetas. “La zona de Tres Arroyos es muy buena en este sentido, se espera una buena cosecha también así que las perspectivas son alentadoras”, estimó.

No obstante, reconoció que ha sido necesario establecer un cronograma de entregas programadas de unidades, “porque hay un motor que viene de Japón, que usan Hilux y SW4, que ha tenido una alta demanda en el mundo y hay lista de espera para las entregas de alrededor de 90 días. Pero es un problema que tienen otras marcas y productos, ya que faltan partes para el armado de vehículos por la pandemia, la logística y problemas estructurales del gobierno”. El inconveniente no se verifica, sin embargo, en el abastecimiento de repuestos, de manera que no hay problemas para efectuar reparaciones y otros servicios.

En otro orden de cosas, anunció que la aplicación de alquiler de autos de Toyota volverá a instrumentarse desde enero con otra denominación –de Mobility a Kinto-, constituyendo “una muy buena oportunidad de negocios, que de hecho en Tres Arroyos funcionó muy bien”.

Volver