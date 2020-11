Uzcudun recibió la autorización para volar el avión que fabricó

5 noviembre, 2020 Leido: 79

Gustavo Uzcudun recibió hoy 5 de noviembre, día de la aviación civil, la última certificación y liberación del avión que fabricó, un biplaza de ala alta, MS fácil 1/3 evo 3 con un motor Honda FIT de 140 caballos, el quedó bajo la matrícula LV-X686.

El tresarroyense recibió la noticia con mucha emoción y dijo que será una fecha que quedará en su memoria por siempre y agradeció a todos los que lo ayudaron a realizar este proyecto.



A través de su cuenta de Facebook escribió: “Hoy 5 de Noviembre día de la aviación civil, obtuvimos la última certificación y liberación del LV-X686, fecha que quedará en mi memoria por siempre, de dar por concluido este proyecto, agradezco a todos los que me ayudaron, y a los que creyeron que no iba a poder, no sabían que no hay peor cosa que decirle a un vasco que no va a lograr lo que quiere. Se lo dedico a mis padres que me enseñaron que con trabajo y perseverancia hasta lo que parece una utopía, se logra”.

