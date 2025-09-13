Uzcudun S.A, con nuevas propuestas para subirse a un Toyota

En el stand de Toyota en la Sociedad Rural, el gerente de ventas de Uzcudun SA, concesionaria de Toyota, Federico Sode, se mostró muy conforme por la muestra y sostuvo que “estamos presentando dos versiones de la Hilux y un Corolla Cross híbrido y trajimos un furgón utilitario que ahora se vende en Argentina, un vehículo nuevo que se produce en Zárate por la capacidad que tiene, viene gente que pregunta si sirve para motor-home, pero sirve para llevar mucha mercadería, y se exporta para Brasil y Sudamérica”.

“La venta en el mes de agosto bajó, al igual que las ventas en general, y en lo que es vehículo auto venimos de tres meses consecutivos con el Yaris que es el auto más vendido, pero han bajado las consultas, las ventas, hoy prácticamente tenemos toda la línea en stock”, advirtió.

“Cada vez entregan más unidades, se va haciendo una cartera más grande y en lo que es plan de ahorro no estamos hablando de una tasa, sino que es el valor del vehículo en cuotas y sin interés, es una muy buena herramienta para comprar un 0 Km, y se puede sacar desde un Yaris hasta un utilitario”, dijo.

Sobre el mercado de usados, Sode opinó que “ha crecido mucho la venta y Toyota bajó una línea de “usados certificados” lo que hace que el cliente tuvo un proceso de revisión con una garantía extendida y hoy comprar un usado con esa característica lo hace confiable, tranquilo”.

“Toyota a partir de abril lanzó lo que se llama Toyota 10, una garantía extendida de hasta 10 años o 200 mil kilómetros, siempre que el cliente haga los services correspondientes”, sostuvo.

Nos pone muy contentos poder acompañar la muestra sobre todo para la gente que no se acerca al concesionario”, finalizó.

