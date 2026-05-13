Uzcudun S.A. presentó el nuevo Toyota Yaris Cross: una prueba de eficiencia y tecnología

13 mayo, 2026 0

En una jornada técnica de manejo por las calles de la ciudad, LU24 tuvo la oportunidad de testear el nuevo Toyota Yaris Cross, el reciente lanzamiento que la firma Uzcudun S.A. incorpora a su catálogo oficial. Acompañados por Ezequiel, especialista en ventas de la concesionaria, se realizó un análisis dinámico del vehículo para poner a prueba las especificaciones técnicas que lo posicionan como un referente de eficiencia en el mercado actual.

Desde el punto de vista técnico, el Yaris Cross destaca primordialmente por su ingeniería orientada al bajo consumo urbano, optimizando el rendimiento de combustible sin sacrificar la respuesta en ciudad.

Durante el recorrido, se comprobó la eficacia de su diseño aerodinámico y una configuración mecánica pensada para la movilidad diaria. Otro factor determinante evaluado por LU24 fue el despeje del suelo, una característica de ingeniería vital que permite al vehículo enfrentar las irregularidades de nuestras rutas y caminos con una robustez superior a la de un sedán convencional.

La ergonomía también juega un rol central en esta unidad; la posición de manejo ha sido diseñada para maximizar la visibilidad y el confort dinámico, permitiendo una experiencia de conducción relajada, pero bajo control total.

Además de sus prestaciones en calle, el respaldo tecnológico se complementa con la garantía de 10 años que ofrece Toyota, un diferencial que asegura la durabilidad de sus componentes a largo plazo y la tranquilidad de los usuarios en cuanto a postventa.

Con unidades de test drive disponibles de forma permanente en las sucursales de Tres Arroyos, Necochea y Tandil, Uzcudun S.A. invita a los interesados a realizar su propia evaluación técnica.

Tras la experiencia de LU24 al volante, queda claro que este modelo llega para cubrir una demanda específica de seguridad y eficiencia, contando además con la ventaja de poseer actualmente plazos de entrega normalizados para quienes buscan renovar su unidad.

Además, cuentan con canales de venta convencionales con créditos a tasas preferenciales de Toyota y Compañía financiado en Argentina y la posibilidad también de acceder al Toyota Plan de Ahorro.

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