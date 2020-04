Uzcudun sobre la pandemia: “Habrá que pensar cómo reinventarse al volver al trabajo”

26 abril, 2020 Leido: 286

Eduardo Uzcudun, presidente de Uzcudun Toyota S.A, firma que tiene tres concesionarios de la marca japonesa, habló con LU 24 desde Necochea, para referirse a cómo afecta la pandemia a sus concesionarios, en el marco del cierre de los mismos, y dijo que han establecido un sistema de guardias solicitado desde Toyota para asistir en lo que hace a repuestos a sectores como el agro, la salud pública –concretamente ambulancias – y a la Usina de esa localidad costera, a la vez que se mostró preocupado sobre cómo será el panorama comercial una vez que se decida otorgar la posibilidad de reiniciar la actividad.



“Uno cuando generalmente pasan estas cosas inmediatamente trata de ver qué se hizo en situaciones parecidas; yo tengo referencia por lo que me ha contado mi padre y me tocó en lo personal el 2001, pero esto parece una película”, dijo.

“Tenemos mucha gente en los concesionarios y hemos apostado siempre a mas pero hay que pensar en cómo uno se tiene que reinventar porque en algún momento vamos a necesitar comprar ropa, repuestos, servicios, y sin hacer futurología creo que este golpe va a ser más duro que cualquier otro”, expresó.

“Lo primero que hice fue dar prioridad a cuidar a nuestra gente y después mi intención paralela es c cuidar lo que hemos construído durante estos años, la familia, la empresa y el capital económico, tratar de adaptarnos a este sistema, estamos trabajando en reuniones virtuales comerciales con Toyota, y con el grupo de concesionarios estamos trabajando juntos, desde la casa en medio de la cuarentena”, relató.

“Algunos negocios que estaban pendientes de terminar se hicieron, y en la concesionaria establecimos una guardia para que los clientes si necesitan respuestas las tengan, no olvidemos que el agro sigue trabajando, y quienes precisen repuestos, para ambulancia, la gente de la Usina en Necochea, es una recomendación que nos dio Toyota y la estamos llevando adelante”, graficó.

“No nos olvidemos que las plantas de producción empezaran muy lentamente, en un 30 por ciento para funcionar, ya que si no hay mercaderías no sabemos cómo vamos a quedar, depende de lo que suceda de acá a cuatro meses veremos cuáles son las demandas, seguramente los concesionarios vamos a tener que reponer, pero estamos además en el marco de una devaluación; nosotros cerramos con n dólar de 80 pesos y abriremos con un dólar a 110, es una cuestión difícil de analizar, creo que va a ser difícil conseguir productos”, advirtió.

“Lo que puedo transmitir es que vamos a estar donde estuvimos siempre, y la idea que tengo yo es poder seguir, va a ser difícil, y si la gente necesita un apoyo en la compra del vehículo lo tendrá como lo hicimos siempre, esto es una crisis pero nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos esperanza, estamos ahí para resolver cualquier tipo de problemas”, agregó.

“Cada empresa tiene su nivel de dificultad y habrá que ver qué mercado queda también; la esperanza que tenemos y una de las ventajas que tenemos en la zona es el sector agro ganadero, y tengo la ilusión que no se los carguen de impuestos y pueda funcionar todo el mercado, también en otro tipo de negocios, hay gente que está muy preocupada pero espero que puedan encontrar el camino y resolver a futuro”, dijo.

“Estoy muy preocupado por todos como todo el mundo, pero creo que tendremos una segunda oportunidad para reiniciar los negocios, concluyó, a la vez que envió “saludos a mis familiares y amigos en Tres Arroyos”.

