Uzcudun Toyota acompaña “Las 24”con beneficios a sus clientes

7 febrero, 2026 111

Los vehículos que se otorgan como premios en “Las 24” son Toyota, y como es habitual en cada edición, la concesionaria de la marca japonesa acompaña a Cazadores con un stand instalado en la Costanera claromequense en el que se brindan beneficios en la venta del Plan de Ahorro, a lo que se suma además el recorrido por la arena en una 4×4 para el reemplazo sin costo de los airbags que necesiten tal servicio.



Manuel Ajargo, encargado de post venta de la concesionaria de la marca japonesa, dijo a LU 24:”Es un orgullo poder acompañar semejante evento, que a la vez es un orgullo para nuestra región, nosotros representamos a la parte de post venta y en el caso de los vehículos que necesiten el reemplazo de los airbags será sin costo, y siempre acompañando a nuestros clientes, no lo tomamos como un trabajo sino como una verdadera fiesta, con un sentido de pertenencia muy grande”.

Tenemos una unidad para resolver el recambio de los airbags que no tardan más de 10 minutos, andaremos con una unidad 4×4 por la arena”.

Romina, desde el sector ventas, se refirió a los beneficios del Plan de Ahorro y dijo que “hay vehículos para entrega inmediata ante una economía que parece estar un poco más estable, y también tomamos usados que si tienen todo en regla podemos hacer el negocio. Estamos con el Toyota Club y también con el monitoreo de los vehículos, recomendamos a los clientes bajar la aplicación para tener un contacto más personalizado”.

