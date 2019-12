Uzcudún: “Tres palabras fundamentales que me enseñaron mis padres: trabajo, esfuerzo y perseverancia. Con eso todo se logra”

7 diciembre, 2019 Leido: 0

Uno de los galardonados con el Premio Agua Clara 2019 es Gustavo Uzcudún, quien se mostró agradecido con nuestra emisora por la distinción y dejó un mensaje reflexivo importante para los más jóvenes. También reconoció el acompañamiento de su familia y amigos.



“Agradezco a la radio el Premio Agua Clara. Lo quiero compartir con la familia y amigos que de alguna u otra manera, trabajaron en el proyecto. Lo que más quiero, es dejar una reseña a los jóvenes y adolescentes, que a veces los veo desorientados. Se puede; con esfuerzo, trabajo y perseverancia no hay utopías; que se marquen un rumbo. No importa el tiempo que lleve, en algún momento lo van a lograr. Muchos les van a decir que no se puede, pero no miren hacia los costados, porque pierden el tiempo y el rumbo”, sostuvo, al tiempo que destacó: “Las tres palabras fundamentales que me enseñaron mis padres: trabajo, esfuerzo y perseverancia. Con eso todo se logra”.

