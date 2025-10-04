Uzcudun y Club Toyota realizan una clínica de manejo en el autódromo Segundo Taraborelli

4 octubre, 2025 0

Uzcudun S.A. y Club Toyota se encuentran realizando una clínica de manejo en el autódromo Segundo Taraborelli, con la compañía de la piloto profesional Ianina Zanazzi.

El Gerente de Ventas de Uzcudun S.A., Federico Sode, habló con el móvil de LU 24 y dijo “estamos aprovechando el autódromo, Ianina fue piloto de Toyota, hace unos años viene dando estás clínicas con el acompañamiento de la red de concesionarias de nuestro país”.

“Al principio hicimos una charla introductoria para explicar diferentes situaciones que podemos vivir arriba de un auto, contó y luego, mencionó “empezamos con las pruebas de manejo, usando el Corolla Cross para que los clientes puedan probarlo, armamos grupos de tres personas, dan diferentes vueltas en la primera va Ianina y les indica cada maniobra a realizar”.

“Estas actividades son excelentes para que los interesados puedan hacer cada maniobra, contamos con toda la seguridad necesaria y una unidad de Policoop por cualquier eventualidad”, afirmó.

Finalmente, agradeció a “todos los clientes que confían en nuestra concesionarias tanto en Uzcudun S.A. como en Toyota”.

