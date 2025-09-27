Uzcudun y la aplicación Kinto para alquilar vehículos nuevos (audio)

Federico Sode, Gerente comercial de Toyota Uzcudun visitó este sábado, el estudio de LU 24 y en referencia a Kinto dijo “la misma es una aplicación donde las personas podrán alquilar un automóvil de la empresa, no importa si es o no cliente solo deben contar con el carnet de conducir y una tarjeta de crédito”.

“Los autos que tenemos disponibles para alquilar nosotros son: 10 vehículos nuevos entre ellos 2 Pick Up 4×4, la app funciona por hora y los alquileres pueden ser por día o semana, solo apta cuando el concesionario esté abierto”.

Funcionamiento de Kinto, “luego de descargar la App, se registran, después deben marcar el concesionario Uzcudun y te aparecerán los modelos disponibles en la fecha que seleccionaron, eligiendo el día de retiro y devolución”, detalló Sode.

“El personal de Kinto validará la identidad de esa persona y si hacen una reserva nos llegará la alerta para tener en condiciones el auto para cuando vayan a retirarlo. Luego se acercan al concesionario, firman una planilla, corroboramos que vos hiciste el pedio. Todos cuentan con seguro, matafuego y el equipo de seguridad disponible ante cualquier eventualidad”.

“Es fácil de usar, a un precio super accesible, nuestra idea es difundirlo para que la gente lo conozca, además podrán dejar el auto en cualquier agencia del país pagando el precio de acarreo a nuestra sucursal”, resaltó.

Por consultas contactarse telefónicamente al fijo 433111 o al WhatsApp 2983 – 382158.

