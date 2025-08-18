Uzcudun y Toyota: planes de financiamiento 70/30 o 100% desde fábrica

Juan Lezcano asesor comercial de Uzcudun S.A, en los estudios de LU 24 presento los planes de Financiamiento desde fabrica 70/30 o 100% con cuotas super accesibles y la opción de sumar tu usado como parte de pago.

Lezcano contó que “el Plan de Financiación desde fabrica con 0% de interés mediante el plan de ahorro, se encuentra disponible para toda la línea de Toyota desde el Yaris hasta el Furgón Hiace”.

Respecto al Yaris mencionó “es el auto más económico del mercado con los dos planes de financiamiento disponibles con una cuota de 160 mil pesos, y la posibilidad de sumar tu usado como parte de pago”.

Además, afirmó que “los modelos Yaris y Corolla Cross vienen encabezando el mercado, este último estuvo al frente en el mes de Julio, por otro lado, está Hilux en sus modelos 4×2 y 4×4 con el plan de financiación en 430 mil pesos, terminando con el Furgón Hiace con su motor 2.8 Diesel te brinda la confianza necesaria a la hora de invertir en tu empresa”.

A modo de balance Lezcano dijo “estamos bien, fuimos creciendo con nuestras ventas y mantenemos nuestra particularidad con los clientes, los mismos cuando llegan a nuestra empresa se quedan para invertir en nuestros modelos”.

Sobre 2026 mencionó “antes de fin de año saldrá al mercado el Yaris Cross siendo la novedad de Toyota”.

“finalmente, por más información y consultas: contactarse al 2983 – 649987, Instagram Toyota Plan Tres Arroyos o acercarse en Av. Moreno 851”.

