Vacaciones de invierno: viajaron un 5,9% más de turistas que el año pasado

3 agosto, 2026 50

Las vacaciones de invierno movilizaron a 4,6 millones de turistas en todo el país y generaron un impacto económico estimado en $2,12 billones, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Del total, 4,2 millones fueron viajeros nacionales y cerca de 400.000 llegaron desde el exterior. La cantidad de turistas aumentó un 5,9% en comparación con 2025, mientras que el movimiento económico creció un 2,5% medido a precios constantes.

La temporada estuvo atravesada por la disputa del Mundial de Fútbol, las condiciones climáticas inestables, la llegada tardía de la nieve y un escenario económico que condicionó las decisiones de consumo.

La permanencia promedio fue de cuatro días, apenas por encima de los 3,9 registrados durante las vacaciones del año pasado.

El gasto diario por persona alcanzó los $115.115. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, representó una caída interanual del 5,6%, lo que reflejó un comportamiento más cuidadoso por parte de los visitantes.

Desde CAME destacaron la recuperación de la actividad, luego de que los viajes internos disminuyeran un 11% durante 2025. De todos modos, la cantidad de turistas todavía se ubicó un 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023.

La competencia disputada en Estados Unidos tuvo un doble efecto sobre el turismo argentino. Por un lado, miles de personas viajaron al exterior para acompañar a la Selección, lo que redujo el movimiento en algunos destinos nacionales.

Al mismo tiempo, el desempeño del equipo argentino habría contribuido a despertar el interés de visitantes extranjeros, que ayudaron a compensar parcialmente la menor demanda interna.

El turismo receptivo ya había mostrado cifras importantes durante el primer semestre del año, cuando ingresaron al país 3,1 millones de viajeros internacionales. Durante el receso invernal se sumaron aproximadamente 400.000 extranjeros.

Los destinos de montaña obtuvieron los mejores resultados, especialmente después de las nevadas registradas durante la segunda mitad de julio.

Bariloche volvió a liderar la temporada, con niveles de ocupación cercanos al 85% en el balance general, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También mostraron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, favorecidas por sus propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas.

La provincia de Buenos Aires, en cambio, atravesó uno de los recesos invernales con menor movimiento de los últimos años. Entre el 17 y el 26 de julio recibió 296.000 turistas, un 21,2% menos que en 2025.

La cifra también quedó un 14,3% por debajo de 2024, un 31,1% por debajo de 2023 y un 24,8% detrás de 2022.

La Costa Atlántica registró niveles de ocupación inferiores a los esperados, mientras que en distintos puntos del territorio bonaerense predominaron las reservas de último momento, las escapadas de corta duración y un consumo más moderado.

San Pedro encabezó el relevamiento provincial con una ocupación del 90%, seguido por Tapalqué, con el 82,5%. Más atrás se ubicaron Balcarce, Tigre, Lobos, Pinamar, Chascomús, Carhué, Mar del Plata, Miramar y el Partido de La Costa.

Además del movimiento de turistas que permanecieron al menos una noche en cada destino, durante julio se observó una mayor circulación de excursionistas.

Las fiestas populares, los eventos gastronómicos, las propuestas culturales y las competencias deportivas fueron determinantes para generar visitas de corta duración y sostener el consumo en numerosas localidades.

El informe concluyó que, pese al crecimiento en la cantidad de viajeros, la temporada presentó resultados dispares y estuvo marcada por presupuestos más ajustados, estadías breves y una fuerte concentración de la demanda en los destinos de nieve y montaña.

Con información de La Brújula 24.

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