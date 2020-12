Vacantes en el Poder Judicial: Nidia Moirano responsabilizó al Ejecutivo

La senadora Nidia Moirano responsabilizó al Ejecutivo provincial por la falta de cobertura de las vacantes que hay en el Poder Judicial provincial, y acusó al Gobierno de llevar a cabo “un vaciamiento de la justicia”.

Advirtió que no hay consenso ni diálogo en las reuniones del Consejo de la Magistratura, que integra, y que por esto y por falta de voluntad de los representantes del Ejecutivo bonaerense no se avanza en el llamado a concurso para cubrir los más de 400 cargos que faltan en todo el territorio. “Estoy muy preocupada por lo que pasa en la Sexta, pero eso mismo se repite en toda la Provincia”, sostuvo Moirano.

También criticó la llamada “ley de manejo del fuego” impulsada por Máximo Kirchner y que la damnificaría en torno al incendio sufrido en su campo hace pocos días, originado por una parrillada que desconocidos dejaron abandonada y que causó daños, por el accionar de las llamas, en más de 200 hectáreas de cultivos.

“No mandan un pliego al Senado desde hace un año”

“Había ternas de concursos terminados y a instancias de nuestro espacio político se trataron el martes. Pero lamentablemente las reuniones por Zoom hacen muy difícil el tratamiento y decisión de las ternas, porque tienen que ser consensuadas y no se está dando esto. Me sorprendió que se vote a un juez de Paz que no aprobó el examen en la entrevista, con errores legales tremendos, y que votado por el oficialismo acompañado por el estamento de abogados, mientras que Juntos por el Cambio y los magistrados votamos en contra. Otro tema es que hace exactamente un año que están gobernando y no han mandado un solo pliego al Senado para ser aprobado. Y de 41 pliegos que ya están aprobados, el gobernador no ha emitido un decreto de designación. No hubo un nombramiento en todo el año, estamos ante un vaciamiento en la justicia”, advirtió Moirano.

Según la legisladora, la Corte mandó una carta al Senado expresando su preocupación por el tema, “pero hicieron oídos sordos. Y hay jubilaciones de magistrados en trámite, o sea que el problema se puede agravar. Tal como lo vemos con el Gobierno nacional, al que solamente le interesa la justicia federal porque ahí están las causas de corrupción, no se tiene en cuenta la situación del ciudadano común, que necesita fiscales, jueces de familia, civiles, penales. Y se busca cercar la independencia judicial”.

“Ya hay un problema con el título de la ley: manejo del fuego”

Por otra parte, Moirano se refirió al incendio que sufrió en su campo, y advirtió acerca de la llamada “ley de manejo del fuego”, que a su ver es “inconstitucional, porque avasalla la propiedad privada y el federalismo de las provincias. Ya el título me hace ruido: ‘manejo’ del fuego, no habla de prevención ni de control. Es una ley ideológica, que sanciona al propietario de tierra que haya sufrido un incendio intencional o fortuito, y le impone limitaciones para el uso de esa tierra por 30 años. Pero si uno acude a la justicia, seguramente va a terminar por determinar que es inconstitucional”.

“Esa es una zona muy linda donde pasa un río, imaginemos que alguien de la familia quiere hacer un emprendimiento turístico: por 30 años no lo puede hacer. Por eso tenemos que pensar cuando hay elecciones en que es importante que el número de legisladores sea equitativo y que se busquen el diálogo y el consenso que esta gente no quiere”, concluyó.

