Vacunación Antigripal 2021: afiliados de PAMI podrán vacunarse en farmacias con la preinscripción en el sitio web

9 junio, 2021 Leido: 80

El PAMI, en el marco de la evolución de la Campaña de Vacunación Antigripal 2021, ha tomado la decisión de que a partir del día de hoy, martes 8 de junio, con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia de la campaña de vacunación, todas las farmacias adheridas con dosis en su stock podrán validar y aplicar a todos los afiliados que se encuentren preinscriptos en la web de PAMI, y que no hayan sido vacunados previamente en esta campaña, sin limitaciones de de turno, horario o farmacia asignada.

Los cambios operados pueden resumirse en lo siguiente:

1. Continua siendo requisito para que un afiliado sea validado que se encuentre preinscripto a través de la página web de PAMI https://www.pami.org.ar/antigripal

2. El validador controlará que la persona afiliada a PAMI esté preinscripta, y que no haya sido vacunada previamente en esta campaña.

3. En el caso que un afiliado no se haya preinscripto aún, podrá realizar el registro de preinscripción en la mencionada web, y los datos del su inscripción impactarán de manera online en la base de datos del Instituto pudiendo ser leído al instante por el validador.

4. El validador NO controlará fecha de turno, hora ni farmacia asignada. La persona se podrá aplicar la vacuna antigripal, previa validación, en cualquier farmacia adherida con dosis en su stock.

5. Para validar una aplicación, las farmacias deberán continuar informando el stock de dosis de vacunas a través del sistema como hasta el momento.

6. Se volverá a informar al Instituto sobre las farmacias que habiéndose adherido al sistema aún no han recibido dosis (en el caso de COFA 167 farmacias) para que sean provistas a la mayor brevedad.

7. Para el caso de que existan farmacias que todavía no hayan sido informadas por los colegios a COFA y que tengan voluntad de participar de la Campaña, podrán ser incorporadas, para que una vez comunicadas al PAMI sean provistas de dosis.

Según se informó, ésta decisión fue tomada frente a las diversas situaciones presentadas, que fueron siendo comunicadas consistentemente por la Confederación desde su inicio, situaciones que en muchos casos dificultaban el más adecuado y cuidado acceso de los afiliados a su vacunación.

