Vacunación antigripal desde este miércoles en San Cayetano

10 marzo, 2026 0

Este miércoles iniciará la campaña de vacunación antigripal en San Cayetano. Su objetivo es inmunizar a la población más vulnerable frente a la gripe, para disminuir los contagios antes del inicio de la temporada invernal.

La vacuna antigripal está disponible a partir del 11 de marzo para:

Personal de salud

Personas mayores de 65 años

A partir del 23 de marzo se incorporan:

Embarazadas (en cualquier trimestre)

Puérperas (en los 10 días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad)

Niños entre los 6 meses y 2 años

Personas entre 2 y 64 años con patologías de riesgo

Personal estratégico

Personas en contacto con aves de corral

Las vacunas pueden aplicarse de lunes a viernes en el CAPS “Arturo Illia” de 8:00 a 16:00, o en el vacunatorio del Hospital de 8:00 a 12:00 horas.

