Vacunación antigripal desde este miércoles en San Cayetano
Este miércoles iniciará la campaña de vacunación antigripal en San Cayetano. Su objetivo es inmunizar a la población más vulnerable frente a la gripe, para disminuir los contagios antes del inicio de la temporada invernal.
La vacuna antigripal está disponible a partir del 11 de marzo para:
Personal de salud
Personas mayores de 65 años
A partir del 23 de marzo se incorporan:
Embarazadas (en cualquier trimestre)
Puérperas (en los 10 días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad)
Niños entre los 6 meses y 2 años
Personas entre 2 y 64 años con patologías de riesgo
Personal estratégico
Personas en contacto con aves de corral
Las vacunas pueden aplicarse de lunes a viernes en el CAPS “Arturo Illia” de 8:00 a 16:00, o en el vacunatorio del Hospital de 8:00 a 12:00 horas.