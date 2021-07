Vacunación contra el COVID-19: “para esta semana hay cuatro mil turnos otorgados”, afirmó Guerra

7 julio, 2021

Tras encabezar la habitual reunión de los miércoles del Comité de Crisis, el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, informó que “para esta semana hay cuatro mil turnos otorgados” en el marco del operativo de vacunación contra el COVID-19. En tanto, expresó que harán hincapié en tratar de que aquellas personas mayores de 18 años, aun sin factores de riesgo, se inscriban y comunicó que en el distrito se llevan aplicadas más de 32 mil dosis.

En principio, el funcionario advirtió que “si bien hay una disminución del número de contagios tanto a nivel nacional como provincial y en nuestra ciudad, aun esto nos encuentra con un piso demasiado alto como para que sigamos preocupados por lo que puede llegar a venir en cuanto a lo que se informa de lo que es la tercera ola, con las nuevas variantes, aumento de casos y, sobre todo, viendo las realidades que por delante tenemos: fines de semana largos, festejos deportivos, vacaciones de invierno”.

“La idea es, obviamente, seguir reforzando hacia la comunidad las medidas de cuidado y también hablamos de la vacunación que viene a un ritmo sostenido con un gran número de vacunas aplicadas en estos últimos días. Para esta semana hay 4 mil turnos otorgados es decir que venimos a un ritmo muy importante, incluso con el arribo de la vacunación a las localidades, pero aun todavía hay una franja que no se inscribió para recibir la vacuna y vamos a hacer hincapié en tratar de que aquellas personas mayores de 18 años aun sin factores de riesgo se inscriban porque también de eso depende la fluidez con la que un distrito recibe el número de vacunas para inocular a su población”, señaló.

“Si bien queda todavía un número importante de dosis, nosotros en estos momentos tenemos algo más de 37 mil inscriptos para la vacunación y estamos por encima de las 32 mil dosis aplicadas la idea es poder arribar a toda esta franja inscripta al día de hoy con al menos una dosis en las próximas dos semanas para seguir fortaleciendo este sistema de inmunización y poder lograr que toda la población objetivo esté vacunada con sus dosis ya para mediados o fines del mes de agosto”, añadió.

Además, Guerra consideró que “la experiencia en las localidades fue satisfactoria”. En este sentido, indicó que se vacunaron 64 personas en Reta y 108 en Copetonas. Asimismo, anunció que este fin de semana los operativos se realizarán en Claromecó y Orense.

Por otra parte, manifestó que “estamos en un periodo de estabilidad. Nosotros debemos mejorar ciertos parámetros para poder arribar a la Fase 4. De todas formas, en estos momentos, con restricciones más flexibles, creo que el funcionamiento dinámico de nuestra sociedad está prácticamente en pleno. Tampoco debemos bregar por una situación que luego nos ponga en un mayor riesgo sanitario”.

Por último, aseguró que “los tres establecimientos que suspendieron las clases fue por falta de personal, no por cuestiones sanitarias. Es decir, hubo que aislar personal y no tienen reemplazos”.

