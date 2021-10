Vacunación Provincial: Mayores de 30 podrán recibir su segunda dosis sin turno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la segunda dosis de vacunación contra el coronavirus libre -es decir, sin inscripción previa- para personas mayores de 30 años y para los trabajadores de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

En una rueda de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, en la ciudad de La Plata, el mandatario provincial anunció además que, a partir del martes próximo, se iniciará la aplicación de la vacuna Sinopharm para niños y niñas de entre 3 y 11 años.

Los ministros de Salud de todo el país acordaron avanzar con la vacunación pediátrica

En cuanto a la situación epidemiológica en provincia de Buenos Aires Kicillof aseguró que “estamos en niveles ínfimos de circulación del virus” y lo atribuyó a los cuidados y a la masiva campaña de vacunación en encaró el gobierno de Alberto Fernández en diciembre del año pasado. Por esta razón, aseguró, ahora se están concentrando en dos objetivos: vacunar con segundas dosis y vacunar a niños y niñas.

“Cualquier bonaerense mayor de 30 años tiene segunda dosis libre y este martes empiezan a darse los turnos para vacunar a niños y niñas de entre 3 y 11 años con Sinopharm”, dijo el gobernador e instó a los que no se la aplicaron aún a darse la segunda dosis.

La inscripción para vacunar a los niños está abierta y las primeras citaciones comenzará a llegar entre este miércoles y el jueves mientras el martes 12 comenzará la vacunación en ese grupo etario.

Según detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en la provincia llevan 19 semanas de caída consecutiva de contagios y 17 de reducción de muertos por coronavirus Covid-19.

“Estamos por terminar de aplastar la curva de casos, los grupos de riesgo están cubiertos en un enorme porcentaje. Mientras terminamos de vacunar con segunda dosis ya estamos vacunando a los adolescentes. Empezamos con los que tienen comorbilidades y estamos vacunando a los que no tienen enfermedades previas de 16 y 17 años. Lo que se agrega, que es importantísimo, es poder vacunar a los niños que tienen entre 3 y 11 años con Sinopharm. A partir de la semana que viene vamos a empezar la vacunación para este grupo etario”, anunció Kreplak.

“Hay 95 distritos en los que hace dos semanas no hay fallecidos por Covid y respecto de la variante delta, menos del total del 1% circula en la provincia”, detalló el ministro de Salud.

