Vacunación: Sánchez participó de la videoconferencia de Alberto Fernández y Axel Kicillof

7 mayo, 2021 Leido: 49

El gobernador Axel Kicillof visitó una posta de vacunación en la localidad de Pilar y encabezó una videoconferencia con las y los intendentes de la Provincia, de la cual participó el intendente Carlos Sánchez, tras superar los primeros 3 millones de bonaerenses vacunados.

En su discurso, Kicillof, entre otras cosas, dijo:

“Se está festejando el día en el que alcanzamos las 3 millones de vacunas en la Provincia de Buenos Aires”.

“Son un hito estas 3 millones de vacunas dadas en 700 centros, 135 municipios pero además 307 mil kilómetros cuadrados que tiene nuestra Provincia”.

“El objetivo era primero vacunas a los más expuestos y a los más vulnerables. Y así hemos trabajado”.

“Todos los días se anotan nuevos bonaerenses y no bonaerenses que quiere vacunarse. Porque nosotros vacunamos en nuestra provincia 100 mil porteños y lo hicimos con generosidad y orgullo, no nos importa de donde son”.

“Hoy comenzamos un nuevo hito, vacunando a mayores de 60 sin enfermedades previas y a mayores de 40 con comorbilidades”.

“Empezamos a vacunar a los mayores de 40 años con enfermedades”.

También a través de la comunicación virtual, se sumó el presidente Alberto Fernández, desde Olivos, quien dijo: “hicimos y seguimos haciendo el esfuerzo por conseguir vacunas. En las dos reuniones del G20, casi en soledad, planteamos que la vacuna debía ser un bien global y que no hubiera privilegios para producirla y recibirla”.

“Fuimos consiguiendo vacunas para la Argentina, nunca cerramos ninguna puerta a la hora de buscarlas. Con mucha alegría vemos que las vacunas siguen llegando, llevando esperanza de vida”, agregó.

“Vamos a recibir más vacunas en los próximos días, vamos a tener una frecuencia que nos permita seguir con este proceso vacunatorio que he visto bien cómo funciona en Provincia de Buenos Aires”. “Lo único que nos preocupaba era conseguir vacunas para los argentinos y las argentinas. No nos preocupaba que laboratorio era en tanto su excelencia estuviera probada”, expresó Fernández.

Por su parte, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, siguió el acto desde Bahía Blanca, acompañado por su intendente Héctor Gay, en la sede de uno de los vacunatorios que se encuentran en dicha ciudad.

Volver