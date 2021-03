Vacunación VIP en la Sexta: cuestionan a la ex titular de PAMI en Bahía Blanca

10 marzo, 2021

En la ciudad de Bahía Blanca crecen las denuncias por favoritismos al momento de aplicarse la vacuna. El bloque de concejales de Juntos por el Cambio denunció que Bahía Blanca no fue la excepción al escándalo por los vacunados VIP. En las últimas horas se conoció la renuncia de la titular del PAMI local Paola Buedo y desde la bancada opositora se puntualizó que se alejó “sin dar ninguna explicación ni detalles a los bahienses sobre la cantidad de vacunaciones que realizó el organismo que presión”.

En esta misma línea los concejales de Juntos por el Cambio pusieron la mira en las publicaciones en redes sociales de la delegada gremial de ATE en el PAMI, Stella Maris Navarrete, donde manifiesta serias dudas de transparencia sobre el padrón de vacunados y sobre la gran cantidad de afiliados que aún no recibieron su vacuna.

También denunciaron que Buedo, habría sido vacunada al otro día de inscribirse y que se encuentra casa con el Dr. Pedro Silberman, actual funcionario del Ministerio de Salud de la Nación y persona de Máxima confianza de Ginés González García.

En otro tramo de su denuncia apuntaron contra la concejal Paula Echeverría de 31 años de edad, “que a la hora de dar explicaciones sobre su vacunación, no supo llevar transparencia a toda la comunidad”.

Sobre esta cuestión el concejal Federico Tucat dialogó con la revista platense La Tecla y señaló: “Vamos a presentar un pedido de informes porque no hubo respuesta de la región Sanitaria, sólo hubo una presentación informal de declaraciones juradas donde surge que la titular del PAMI de 35 años fue vacunada en un distrito vecino, lo que es más llamativo, que renunció a su cargo por obtener una beca doctoral en Polonia y se inscribe para vacunarse el día que se entera que obtuvo la beca, por lo cual se vacuna sabiendo que no iba a seguir en el cargo. Por eso no resulta contundente la explicación que se vacuna porque está al frente del PAMI”.

Respecto a la lista de personas vacunadas, el edil señaló: “No tenemos información respecto a la campaña de vacunación de la ciudad y no sabemos los criterios asignados. Hay personas que no pueden recibir sus dosis porque no hay vacunas y van surgiendo casos donde hay referencias”.

También apuntó contra su par Paula Echeverría, al indicar: “Es cierto que es médica pero no está en ejercicio de sus funciones porque es concejal y también se vacunó teniendo 30 años”.

