Vacunarán en las localidades: prevén comenzar por Reta y Copetonas

30 junio, 2021 Leido: 4

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, anunció que se empezará a vacunar contra el COVID-19 en las localidades del distrito.

El funcionario manifestó que “después de las gestiones que se vienen realizando desde hace un tiempo, vamos a empezar a vacunar en las localidades. Tenemos previsto comenzar, y creo que con certeza lo vamos a poder hacer, este fin de semana en Reta y Copetonas. Será de forma libre para las personas mayores de 50 años (solo con DNI), mujeres embarazadas (con DNI y certificación de embarazo), y mayores de 18 años con patologías de riesgo (con DNI y certificación correspondiente).

En tanto, informó que “estamos cerca de las 30 mil aplicaciones en nuestro distrito” al tiempo que expresó que “esta semana, con el arribo de vacunas en el día de hoy, han llegado 5.400 dosis”.

Guerra encabezó este miércoles una nueva reunión del Comité de Crisis y al respecto comentó que “se hizo un informe epidemiológico a nivel nacional, que marca como tendencia que todavía persiste una alta mortalidad con un leve descenso de pacientes que ingresan a Terapia Intensiva, como dato positivo, pero con un número sostenido importante de casos activos que no va a permitir un descenso rápido del número de contagios”.

Además, sostuvo que “la Región Sanitaria todavía está en una situación de tensión con muchos casos activos, incluso en localidades pequeñas”.

A nivel local, “estamos en una situación de estabilidad con una muy leve tendencia al descenso de casos, aunque con el aliciente de que el número de pacientes internados progresivamente va bajando como así también el de quienes requieren de la necesidad de internación en Terapia Intensiva”.

Guerra agregó que “también descendió el número de pacientes que requieran consultas por patologías febril y respiratoria y el de personas que arriban a los sistemas de testeo”. En este sentido, reiteró a la población que “ante la menor duda se acerque a realizarse el estudio para poder diagnosticarse y aislarse”. Asimismo, dirigió el pedido a” aquellos que viajaron, incluso a ciudades cercanas a la nuestra pero con una amplia transmisión comunitaria y que hayan permanecido por un tiempo en una situación de riesgo”.

También confirmó que “vamos a seguir con el tema de los testeos en el Parque Industrial de forma semanal”.

Guerra explicó que para tener una máxima optimización de los resultados, quien vaya a hisoparse debe presentar “sintomatología clara durante 48 horas”. No obstante, aclaró que “cuando uno se realiza un testeo menor a este tiempo, por haber sido un contacto estrecho, va a tener que seguir manteniendo el aislamiento para ver si presenta o no síntomas. Es decir, este estudio precoz no desestima la posibilidad del aislamiento, si puede realizarse el estudio a partir del séptimo día del último contacto estrecho, en caso de no ser conviviente, para ver que no se haya contagiado”.

