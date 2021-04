Vacunas: no se aplica a Tres Arroyos la resolución que convoca a los turnos perdidos

La resolución oficial que convoca a quienes perdieron su turno para vacunarse está vigente para los últimos 15 días, y dado que en Tres Arroyos no hubo dosis durante 21 días y en ese lapso no se generaron nuevos turnos, no es aplicable al ámbito local. Los inscriptos que por alguna razón no pudieron presentarse al turno correspondiente desde que se inició el operativo de vacunación, deberán esperar a que haya dosis disponibles. Por el momento, entonces, nadie debe ir al Polideportivo a vacunarse sin el turno vigente.

Mientras tanto, y al difundirse a hora temprana una convocatoria de la Provincia a vacunarse a quienes tenían sus turnos vencidos, mucha gente se acercó hoy al Polideportivo, donde únicamente se aplica la vacuna a quienes han recibido la citación correspondiente en tiempo y forma.

Al mismo tiempo, vecinos como Humberto Milanesi, camionero, expresaron su preocupación por la necesidad de que les llegue la vacuna a quienes cumplen distintas actividades de riesgo. “No nos dieron prioridad para vacunarnos y andamos arriesgándonos permanentemente, además de todo lo que nos han hostigado mientras trabajamos”, sostuvo.

Otro tresarroyense, en tanto, destacó la amabilidad con la que fue atendido por el personal que está llevando a cabo tanto tareas administrativas como la vacunación propiamente dicha, pero admitió que le cuesta manejarse con cuestiones informáticas y por eso acudió a consultar allí mismo cuándo tendrá su turno.

