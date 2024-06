Vacuno muerto en Patagones: ¿fue el Chupacabras?

24 junio, 2024

“El fenómeno Chupacabras es un mito, son casos asociados al avistamiento de luces y en el lugar donde se hace la observación aparecen este tipo de cortes”, explicó la investigadora Andrea Simondini a LU 24, sobre la aparición de un vacuno muerto con ciertos cortes y deshidratación que vuelven a poner el ojo en la aparición de este mito.

Siempre sobrevuela la idea del “Chupacabras”, que podría estar vinculado a experiencias extraterrestres y luego de este hallazgo, vuelve a tomar impulso luego de casi dos décadas de los casos denunciados.

Simondini desde el Museo Ufológico de Entre Ríos, dijo que “en 2002, cuando se dio el caso cero en Salliqueló, el titular del SENASA de ese distrito Daniel Belot, observó a un ternero del productor Marcelo Beteroi, quien desconfió del diagnóstico de su veterinario,, porque el vio luces” y agregó: “empezó ahí en abril del 2002 empezó a adentrarse una investigación más profunda, pero se frustró, porque en julio del 2002 el SENASA determinó que lo sucedido era obra del ratón hocicudo colorado, con lo cual dejó fuera la perspectiva de denuncias y no se avanzó en las investigaciones”.

Sobre el avistaje de luces en zonas rurales, Simondini dijo que “efectivamente hoy ya es parte de las investigaciones de varios gobiernos ya que vienen denuncias por parte de pilotos de fuerzas militares que observan variables que no son explicables con tecnologías terrestres, como velocidades inauditas, hipersónicas vuelo anti gravedad y la capacidad de pararse en el punto cero, volar en la atmosfera, salir y entrar por cualquier lugar y meterse debajo del agua”

“No se puede determinar el origen pero se puede incorporar como hipótesis, y en Argentina tenemos un organismo oficial que ha logrado desclasificar situaciones, y ahora creamos ALAS que es América Latina por un espacio seguro, que ya comenzó a recolectar informes de personal y de torre de control”, relató.

Sobre el caso de Patagones, Simondini explicó que “en realidad hacía rato que no veíamos el corte tan definido; hay que discriminar algunos casos denunciados por informaciones que no suceden pero hay una información muy fina que se llama 24 horas y cuando hablamos de un corte aserrado es microscópico, y también la depilación al ras y la deshidratación de tejidos que habla de procesos asociados a radiofrecuencia, lo que habla de un trabajo mayor de laboratorio que es lo que falta definir”.

Volver