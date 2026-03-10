Valentin Irigoyen se recibió como Técnico en Producción Agroganadera

10 marzo, 2026 1

El joven tresarroyense, Valentín Irigoyen, culminó con éxito sus estudios en el Instituto Goyena de Bahía Blanca, obteniendo el título de Técnico en Producción Agroganadera.

Con esfuerzo y dedicación, Valentín transitó su formación en una institución reconocida por su aporte a la capacitación de profesionales vinculados al sector agropecuario.

Su logro representa no solo un paso importante en su desarrollo personal y profesional, sino también un motivo de orgullo para su familia.

Volver