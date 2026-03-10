Valentin Irigoyen se recibió como Técnico en Producción Agroganadera
El joven tresarroyense, Valentín Irigoyen, culminó con éxito sus estudios en el Instituto Goyena de Bahía Blanca, obteniendo el título de Técnico en Producción Agroganadera.
Con esfuerzo y dedicación, Valentín transitó su formación en una institución reconocida por su aporte a la capacitación de profesionales vinculados al sector agropecuario.
Su logro representa no solo un paso importante en su desarrollo personal y profesional, sino también un motivo de orgullo para su familia.